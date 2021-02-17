Зюганов назвал протестные акции в рамках закона нормальным явлением
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Коммунистическая партия РФ" в Госдуме РФ Геннадий Зюганов
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что протестные акции в рамках закона – нормальное явление, а также советует властям работать с молодежью.
"Протестные акции - это нормально, если они в рамках закона", - заявил Зюганов журналистам в среду.
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Он также назвал одной из их причин отсутствие "содержательных встреч на главных каналах". "Если будет – люди будут удовлетворены, если нет – они выйдут на улицы, будут обсуждать, это нормально", - считает лидер КПРФ.
Также Зюганов заметил, что сторонникам блогера Алексея Навального надо просто объяснить, что происходит – тогда, по его мнению, "у него будет полторы калеки в сторонниках". "В России предателя, изменника никто поддерживать не будет. И если не будут еще финансировать из-за рубежа и бегать послы, нарушая наши законы", - сказал Зюганов. Также он заявил о необходимости работать с молодежью, потому что она "не знает ничего" и не учит историю.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. Последнему был назначен реальный срок по делу "Ив Роше", рассмотрение жалобы на это решение пройдет в Мосгорсуде в субботу, сообщили его адвокаты. На этот же день Бабушкинский суд столицы назначил и продолжение слушаний по делу Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
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