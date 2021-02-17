https://ria.ru/20210217/produkty-1597904611.html
В Подмосковье провели более 15 тысяч исследований пищевой продукции
В Подмосковье провели более 15 тысяч исследований пищевой продукции
Исполняющий обязанности главы подмосковного минсельхоза Сергей Воскресенский рассказал, что ветеринарные лаборатории области провели в прошлом году более 15... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T19:14
2021-02-17T19:14
2021-02-17T19:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597904442_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_d2fa23ccb26ed186c2b576072f682e44.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы подмосковного минсельхоза Сергей Воскресенский рассказал, что ветеринарные лаборатории области провели в прошлом году более 15 тысяч проб пищевой продукции. Об этом сообщил телеканал "360".По словам Воскресенского, в регионе стабильно развиваются предприятия по переработке рыбы, молока, мяса. Он заметил, что продукты должны быть питательными и безопасными, поэтому специалисты проверяют пищевую продукцию на обнаружение запрещенных и вредных веществ.Он добавил, что в каждом случае ввели режим усиленного лабораторного контроля всей продукции. Таким образом подобные исследования способствуют тому, чтобы на потребительский рынок не попали некачественные продукты.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597904442_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_a6942a46af201ddb7ff7f2afe1ae7693.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Исполняющий обязанности главы подмосковного минсельхоза Сергей Воскресенский рассказал, что ветеринарные лаборатории области провели в прошлом году более 15 тысяч проб пищевой продукции. Об этом сообщил телеканал "360"
.
По словам Воскресенского, в регионе стабильно развиваются предприятия по переработке рыбы, молока, мяса. Он заметил, что продукты должны быть питательными и безопасными, поэтому специалисты проверяют пищевую продукцию на обнаружение запрещенных и вредных веществ.
"По результатам проведенных исследований в 581 случае были выявлены несоответствия. Ветспециалисты незамедлительно информировали владельца о необходимости вывода партии продукции из оборота", – подчеркнул Воскресенский.
Он добавил, что в каждом случае ввели режим усиленного лабораторного контроля всей продукции. Таким образом подобные исследования способствуют тому, чтобы на потребительский рынок не попали некачественные продукты.