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В Подмосковье провели более 15 тысяч исследований пищевой продукции

В Подмосковье провели более 15 тысяч исследований пищевой продукции

Исполняющий обязанности главы подмосковного минсельхоза Сергей Воскресенский рассказал, что ветеринарные лаборатории области провели в прошлом году более 15... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T19:14

2021-02-17T19:14

2021-02-17T19:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы подмосковного минсельхоза Сергей Воскресенский рассказал, что ветеринарные лаборатории области провели в прошлом году более 15 тысяч проб пищевой продукции. Об этом сообщил телеканал "360".По словам Воскресенского, в регионе стабильно развиваются предприятия по переработке рыбы, молока, мяса. Он заметил, что продукты должны быть питательными и безопасными, поэтому специалисты проверяют пищевую продукцию на обнаружение запрещенных и вредных веществ.Он добавил, что в каждом случае ввели режим усиленного лабораторного контроля всей продукции. Таким образом подобные исследования способствуют тому, чтобы на потребительский рынок не попали некачественные продукты.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)