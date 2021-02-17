https://ria.ru/20210217/probki-1597904001.html

В Москве пробки достигли девяти баллов

В Москве пробки достигли девяти баллов

Пробки в Москве в среду вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T19:11

2021-02-17T19:11

2021-02-17T19:11

россия

яндекс

ленинградское шоссе (москва)

москва

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в среду вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере, северо-востоке и юго-востоке.Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Раушской, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Яузском, Никитском, Сретенском и Чистопрудном бульварах, на Мясницкой, Неглинной улицах, а также улицах Петровка, Новый Арбат, Большая Дмитровка и Большая Полянка.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на северо-западе, западе и юге. Отдельные трудности есть и на МКАД на юге, юго-западе, востоке.Заторы отмечаются на вылетных магистралях - Ленинградском шоссе, Ленинском проспекте, Варшавском шоссе и шоссе Энтузиастов.

https://ria.ru/20210205/probki-1596143591.html

https://ria.ru/20210201/probki-1595498944.html

россия

ленинградское шоссе (москва)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яндекс, ленинградское шоссе (москва), москва