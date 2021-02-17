https://ria.ru/20210217/probki-1597904001.html
В Москве пробки достигли девяти баллов
В Москве пробки достигли девяти баллов
Пробки в Москве в среду вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T19:11
2021-02-17T19:11
2021-02-17T19:11
россия
яндекс
ленинградское шоссе (москва)
москва
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в среду вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере, северо-востоке и юго-востоке.Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Раушской, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Яузском, Никитском, Сретенском и Чистопрудном бульварах, на Мясницкой, Неглинной улицах, а также улицах Петровка, Новый Арбат, Большая Дмитровка и Большая Полянка.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на северо-западе, западе и юге. Отдельные трудности есть и на МКАД на юге, юго-западе, востоке.Заторы отмечаются на вылетных магистралях - Ленинградском шоссе, Ленинском проспекте, Варшавском шоссе и шоссе Энтузиастов.
https://ria.ru/20210205/probki-1596143591.html
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россия, яндекс, ленинградское шоссе (москва), москва
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Пробки в Москве
в среду вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки
".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере, северо-востоке и юго-востоке.
Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Раушской, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Яузском, Никитском, Сретенском и Чистопрудном бульварах, на Мясницкой, Неглинной улицах, а также улицах Петровка, Новый Арбат, Большая Дмитровка и Большая Полянка.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на северо-западе, западе и юге. Отдельные трудности есть и на МКАД на юге, юго-западе, востоке.
Заторы отмечаются на вылетных магистралях - Ленинградском шоссе
, Ленинском проспекте, Варшавском шоссе и шоссе Энтузиастов.