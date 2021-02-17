https://ria.ru/20210217/privivka-1597892039.html

Глава Липецкой области привился Спутником-V

Глава Липецкой области привился Спутником-V

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Instagram, что сделал прививку от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T18:01

2021-02-17T18:01

2021-02-17T18:08

липецкая область

вакцина "спутник v"

игорь артамонов

здоровье - общество

липецкая область

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ВОРОНЕЖ/ЛИПЕЦК, 17 фев — РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Instagram, что сделал прививку от коронавирусной инфекции."Привился вакциной Спутник V", - написал Артамонов.По данным на 16 февраля, в Липецкой области однократно привиты более 33 тысяч человек. Полный курс вакцинации прошли 11,5 тысяч человек.Как отмечают власти области, из 30 тысяч привитых 39% - лица старше 60 лет.В Липецкой области масштабная вакцинация от COVID-19 началась в январе этого года. 16 февраля в область доставили очередную партию препарата из 14 тысяч доз "Спутник-V", а всего с января до конца февраля в область будет направлено 50 тысяч доз вакцины.В регионе развернуто 29 пунктов вакцинации. Кроме того, созданы 26 мобильных бригад для выполнения иммунизации на выезде в организованных коллективах и в местах массового скопления людей.Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 23 355 случаев COVID. Выздоровели 19 556 пациентов, умерли 408.

https://ria.ru/20210217/dopsredstva-1597818165.html

липецкая область

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вакцина "спутник v", игорь артамонов, здоровье - общество, липецкая область