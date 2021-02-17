Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210217/privivka-1597892039.html
Глава Липецкой области привился Спутником-V
Глава Липецкой области привился Спутником-V
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Instagram, что сделал прививку от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T18:01
2021-02-17T18:08
липецкая область
вакцина "спутник v"
игорь артамонов
здоровье - общество
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597892594_0:61:1000:624_1920x0_80_0_0_c8c8015c50ba3a60ee2d07ed0b26508e.jpg
ВОРОНЕЖ/ЛИПЕЦК, 17 фев — РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Instagram, что сделал прививку от коронавирусной инфекции."Привился вакциной Спутник V", - написал Артамонов.По данным на 16 февраля, в Липецкой области однократно привиты более 33 тысяч человек. Полный курс вакцинации прошли 11,5 тысяч человек.Как отмечают власти области, из 30 тысяч привитых 39% - лица старше 60 лет.В Липецкой области масштабная вакцинация от COVID-19 началась в январе этого года. 16 февраля в область доставили очередную партию препарата из 14 тысяч доз "Спутник-V", а всего с января до конца февраля в область будет направлено 50 тысяч доз вакцины.В регионе развернуто 29 пунктов вакцинации. Кроме того, созданы 26 мобильных бригад для выполнения иммунизации на выезде в организованных коллективах и в местах массового скопления людей.Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 23 355 случаев COVID. Выздоровели 19 556 пациентов, умерли 408.
https://ria.ru/20210217/dopsredstva-1597818165.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597892594_49:0:938:667_1920x0_80_0_0_b14722ad86bde17636ec9d117659764b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", игорь артамонов, здоровье - общество, липецкая область

Глава Липецкой области привился Спутником-V

18:01 17.02.2021 (обновлено: 18:08 17.02.2021)
 
© Фото : администрация Липецкой областиГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов во время вакцинации от COVID-19
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов во время вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : администрация Липецкой области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ/ЛИПЕЦК, 17 фев — РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Instagram, что сделал прививку от коронавирусной инфекции.
"Привился вакциной Спутник V", - написал Артамонов.
По данным на 16 февраля, в Липецкой области однократно привиты более 33 тысяч человек. Полный курс вакцинации прошли 11,5 тысяч человек.
Как отмечают власти области, из 30 тысяч привитых 39% - лица старше 60 лет.
В Липецкой области масштабная вакцинация от COVID-19 началась в январе этого года. 16 февраля в область доставили очередную партию препарата из 14 тысяч доз "Спутник-V", а всего с января до конца февраля в область будет направлено 50 тысяч доз вакцины.
В регионе развернуто 29 пунктов вакцинации. Кроме того, созданы 26 мобильных бригад для выполнения иммунизации на выезде в организованных коллективах и в местах массового скопления людей.
"Эта вакцина проверенная, ее качество подтверждено международными экспертами. Пандемия, к сожалению, все еще продолжается, многие заболевают, поэтому, я считаю, необходимо защищаться", - прокомментировал Игорь Артамонов.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 23 355 случаев COVID. Выздоровели 19 556 пациентов, умерли 408.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей на Пермской печатной фабрике - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 12:24Липецкая область
На развитие сельских территорий Липецкая область получит допсредства
 
Липецкая областьВакцина "Спутник V"Игорь АртамоновЗдоровье - ОбществоЛипецкая область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния