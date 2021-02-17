Путин заявил, что приватизация ради приватизации неприемлема

"Я тоже неоднократно на этот счет высказывался, здесь, может быть, у нас не всегда и не все совпадает в подходах, но, во всяком случае, я думаю, что мы едины в том, что приватизация сама по себе, ради приватизации, она, особенно так, как этот делалось, допустим, в 90-ы годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики, она должна улучшать структуру экономики, мы должны исходить из того, что любой шаг в этом направлении должен создавать не формально, а фактически, на практике, лучшего и более эффективного собственника", - заявил президент.