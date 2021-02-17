Путин заявил, что приватизация ради приватизации неприемлема
11:47 17.02.2021 (обновлено: 12:13 17.02.2021)
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сама по себе приватизация ради приватизации неприемлема, она должна быть выгодна экономике.
В ходе общения с главами фракций Госдумы РФ, Путин отметил, что знает, что КПРФ беспокоят вопросы, связанные с приватизацией.
"Я тоже неоднократно на этот счет высказывался, здесь, может быть, у нас не всегда и не все совпадает в подходах, но, во всяком случае, я думаю, что мы едины в том, что приватизация сама по себе, ради приватизации, она, особенно так, как этот делалось, допустим, в 90-ы годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики, она должна улучшать структуру экономики, мы должны исходить из того, что любой шаг в этом направлении должен создавать не формально, а фактически, на практике, лучшего и более эффективного собственника", - заявил президент.
Он добавил, что проводить приватизацию необходимо в условиях определенной конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а, может, даже миллиарды.
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