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Жителя Ямала оправдали за умышленный наезд, а потом дали 16 лет колонии
Жителя Ямала оправдали за умышленный наезд, а потом дали 16 лет колонии
Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, оправданного ранее судом присяжных по обвинению в попытке переехать шестерых человек, один из которых скончался,... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:14
2021-02-17T10:14
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 фев - РИА Новости. Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, оправданного ранее судом присяжных по обвинению в попытке переехать шестерых человек, один из которых скончался, после пересмотра дела приговорили к 16 годам заключения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Окружное следственное управление СК РФ ранее сообщало о конфликте, который произошел летом 2017 года в селе Сеяха Ямальского района. По данным следствия, пьяный 34-летний местный житель, находясь за рулем своего автомобиля, после ссоры с шестью молодыми людьми попытался отомстить им. Он набрал скорость и направил машину в их сторону.В следственном управлении подчеркивали, что сбить водителю удалось только двоих: один пострадавший скончался на месте, второй получил травмы. Остальные успели уйти от наезда. Мужчину обвинили в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. При этом в СУ СК поясняли, что на стадии предварительного следствия он умышленно затягивал сроки расследования, а также не признал свою вину.Тем не менее, дело передали в суд, который на основании решения присяжных оправдал водителя. Однако в прокуратуре ЯНАО уточняли, что на суде в присутствии присяжных обвиняемый и его адвокаты неоднократно заявляли о недопустимости доказательств, искажали содержание показаний свидетелей, а также озвучивали другую недопустимую информацию. Эти обстоятельства, считают в прокуратуре, повлияли на решение присяжных, оправдавших мужчину. В результате ведомство обжаловало решение в апелляционном суде в Санкт-Петербурге, который отменил приговор и направил дело на пересмотр.Повторное рассмотрение дела также проходило с участием присяжных заседателей. На этот раз они признали вину мужчины в преступлении, подчеркнули в среду в прокуратуре ЯНАО."С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы... Местом отбывания наказания в виде лишения свободы определена исправительная колония строгого режима", - говорится в сообщении.Также подсудимому придется выплатить по решению суда 500 тысяч рублей пострадавшему, который остался жив после наезда. Кроме того, у мужчины конфисковали автомобиль, признанный орудием преступления, добавили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20200512/1571316672.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия

Жителя Ямала оправдали за умышленный наезд, а потом дали 16 лет колонии

10:14 17.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 фев - РИА Новости. Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, оправданного ранее судом присяжных по обвинению в попытке переехать шестерых человек, один из которых скончался, после пересмотра дела приговорили к 16 годам заключения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Окружное следственное управление СК РФ ранее сообщало о конфликте, который произошел летом 2017 года в селе Сеяха Ямальского района. По данным следствия, пьяный 34-летний местный житель, находясь за рулем своего автомобиля, после ссоры с шестью молодыми людьми попытался отомстить им. Он набрал скорость и направил машину в их сторону.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2020
12 мая 2020, 12:43
В Москве мужчина сбил полицейского на украденной машине
В следственном управлении подчеркивали, что сбить водителю удалось только двоих: один пострадавший скончался на месте, второй получил травмы. Остальные успели уйти от наезда. Мужчину обвинили в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. При этом в СУ СК поясняли, что на стадии предварительного следствия он умышленно затягивал сроки расследования, а также не признал свою вину.
Тем не менее, дело передали в суд, который на основании решения присяжных оправдал водителя. Однако в прокуратуре ЯНАО уточняли, что на суде в присутствии присяжных обвиняемый и его адвокаты неоднократно заявляли о недопустимости доказательств, искажали содержание показаний свидетелей, а также озвучивали другую недопустимую информацию. Эти обстоятельства, считают в прокуратуре, повлияли на решение присяжных, оправдавших мужчину. В результате ведомство обжаловало решение в апелляционном суде в Санкт-Петербурге, который отменил приговор и направил дело на пересмотр.
Повторное рассмотрение дела также проходило с участием присяжных заседателей. На этот раз они признали вину мужчины в преступлении, подчеркнули в среду в прокуратуре ЯНАО.
Елена Петрова - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября 2020, 08:00
В Севастополе москвичка погибла после наезда на зебре, но виновных нет
"С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы... Местом отбывания наказания в виде лишения свободы определена исправительная колония строгого режима", - говорится в сообщении.
Также подсудимому придется выплатить по решению суда 500 тысяч рублей пострадавшему, который остался жив после наезда. Кроме того, у мужчины конфисковали автомобиль, признанный орудием преступления, добавили в надзорном ведомстве.
 
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Происшествия
 
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