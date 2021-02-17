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В Краснодаре загорелись склады
В Краснодаре загорелись склады
Два складских здания загорелись в Краснодаре. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:30
2021-02-17T17:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Два складских здания загорелись в Краснодаре."На улице Конечная происходит возгорание в двух складских помещениях аграрного типа на площади 700 квадратных метров," - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Позже в пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь пожара на складах в Краснодаре выросла до 1 тысячи квадратных метров, причем на 100 "квадратах" обрушилась кровля.Позже появилось сообщение МЧС о локализации пожара.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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353
60
Пожарные заливают охваченные огнем склады в Краснодаре
Краснодарские пожарные сражаются с огнём в складских помещениях. По прибытию к месту первого подразделения было установлено, что произошло возгорание в 2-х складских помещениях на площади 700 кв. м. Подразделения работают на месте.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, происшествия

В Краснодаре загорелись склады

16:30 17.02.2021 (обновлено: 17:26 17.02.2021)
 
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Два складских здания загорелись в Краснодаре.
"На улице Конечная происходит возгорание в двух складских помещениях аграрного типа на площади 700 квадратных метров," - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Позже в пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь пожара на складах в Краснодаре выросла до 1 тысячи квадратных метров, причем на 100 "квадратах" обрушилась кровля.
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюЛокализация пожара в складских помещениях Краснодара
Локализация пожара в складских помещениях Краснодара - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Локализация пожара в складских помещениях Краснодара
"Огонь быстро распространяется. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Высокая пожарная нагрузка, плотность застройки комплекса зданий и задымление осложняет работу пожарно-спасательных подразделений. Произошло обрушение кровли на 100 квадратных метрах. Огнеборцы работают с соблюдением требований техники безопасности и охраны труда", - сказали в МЧС.
Позже появилось сообщение МЧС о локализации пожара.
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюЛокализация пожара в складских помещениях Краснодара
Локализация пожара в складских помещениях Краснодара - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Локализация пожара в складских помещениях Краснодара
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КраснодарПроисшествия
 
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