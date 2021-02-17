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В Краснодаре загорелись склады

В Краснодаре загорелись склады

Два складских здания загорелись в Краснодаре. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:30

2021-02-17T16:30

2021-02-17T17:26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодар

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Два складских здания загорелись в Краснодаре."На улице Конечная происходит возгорание в двух складских помещениях аграрного типа на площади 700 квадратных метров," - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Позже в пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь пожара на складах в Краснодаре выросла до 1 тысячи квадратных метров, причем на 100 "квадратах" обрушилась кровля.Позже появилось сообщение МЧС о локализации пожара.

краснодар

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2021

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Пожарные заливают охваченные огнем склады в Краснодаре Краснодарские пожарные сражаются с огнём в складских помещениях. По прибытию к месту первого подразделения было установлено, что произошло возгорание в 2-х складских помещениях на площади 700 кв. м. Подразделения работают на месте. 2021-02-17T16:30 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, происшествия