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В Краснодаре загорелись склады
В Краснодаре загорелись склады
Два складских здания загорелись в Краснодаре. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:30
2021-02-17T16:30
2021-02-17T17:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Два складских здания загорелись в Краснодаре."На улице Конечная происходит возгорание в двух складских помещениях аграрного типа на площади 700 квадратных метров," - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Позже в пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь пожара на складах в Краснодаре выросла до 1 тысячи квадратных метров, причем на 100 "квадратах" обрушилась кровля.Позже появилось сообщение МЧС о локализации пожара.
краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Пожарные заливают охваченные огнем склады в Краснодаре
Краснодарские пожарные сражаются с огнём в складских помещениях. По прибытию к месту первого подразделения было установлено, что произошло возгорание в 2-х складских помещениях на площади 700 кв. м. Подразделения работают на месте.
2021-02-17T16:30
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PT0M43S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, происшествия