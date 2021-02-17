В Иркутске пожарные спасли кота из горящего дома
12:52 17.02.2021 (обновлено: 14:30 17.02.2021)
© Фото : ГУ МЧС по Иркутской областиКот, спасенный во время пожара в Иркутской области
© Фото : ГУ МЧС по Иркутской области
ИРКУТСК, 17 фев — РИА Новости. В Иркутске сотрудники МЧС спасли кота при пожаре в деревянном доме, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка министерства Андрей Шутов.
Дом на улице Декабрьских Событий загорелся сегодня утром. На первом этаже расположены офисы, на втором — жилые квартиры. Возгорание заметил участковый, который проезжал мимо. Он помог жильцам оперативно эвакуироваться, но хозяйка одной из квартир не смогла найти кота. Когда приехали пожарные, женщина кричала, что в доме остался кот.
"Кота во время тушения искали, но в доме множество перегородок, сложная планировка, и его не нашли. Только когда начали разбирать крышу, обнаружили животное в щели между кровлей и шифером. Как он туда забрался через огонь и дым, понять невозможно. Его заливало водой. Он мокрый и, конечно, замерз сильно. Но живой", — рассказал Шутов.
Кота пожарные передали хозяйке, она собиралась показать его ветеринарам.