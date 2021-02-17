Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210217/pozhar-1597824774.html
В Иркутске пожарные спасли кота из горящего дома
В Иркутске пожарные спасли кота из горящего дома
В Иркутске сотрудники МЧС спасли кота при пожаре в деревянном доме, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка министерства Андрей Шутов. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T12:52
2021-02-17T14:30
хорошие новости
иркутская область
иркутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597822954_0:295:958:834_1920x0_80_0_0_7e4c703c56e098ea6ad60b1e7346d004.jpg
ИРКУТСК, 17 фев — РИА Новости. В Иркутске сотрудники МЧС спасли кота при пожаре в деревянном доме, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка министерства Андрей Шутов.Дом на улице Декабрьских Событий загорелся сегодня утром. На первом этаже расположены офисы, на втором — жилые квартиры. Возгорание заметил участковый, который проезжал мимо. Он помог жильцам оперативно эвакуироваться, но хозяйка одной из квартир не смогла найти кота. Когда приехали пожарные, женщина кричала, что в доме остался кот.Кота пожарные передали хозяйке, она собиралась показать его ветеринарам.
https://ria.ru/20210216/spasenie-1597748850.html
иркутская область
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597822954_0:241:958:960_1920x0_80_0_0_3249557203e581f7c5a6a8f9e18ace60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иркутская область, иркутск, происшествия

В Иркутске пожарные спасли кота из горящего дома

12:52 17.02.2021 (обновлено: 14:30 17.02.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Иркутской областиКот, спасенный во время пожара в Иркутской области
Кот, спасенный во время пожара в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : ГУ МЧС по Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 17 фев — РИА Новости. В Иркутске сотрудники МЧС спасли кота при пожаре в деревянном доме, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка министерства Андрей Шутов.
Дом на улице Декабрьских Событий загорелся сегодня утром. На первом этаже расположены офисы, на втором — жилые квартиры. Возгорание заметил участковый, который проезжал мимо. Он помог жильцам оперативно эвакуироваться, но хозяйка одной из квартир не смогла найти кота. Когда приехали пожарные, женщина кричала, что в доме остался кот.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 19:26Хорошие новости
В Москве спасли мужчину, перенесшего пять клинических смертей за ночь

"Кота во время тушения искали, но в доме множество перегородок, сложная планировка, и его не нашли. Только когда начали разбирать крышу, обнаружили животное в щели между кровлей и шифером. Как он туда забрался через огонь и дым, понять невозможно. Его заливало водой. Он мокрый и, конечно, замерз сильно. Но живой", — рассказал Шутов.

Кота пожарные передали хозяйке, она собиралась показать его ветеринарам.
 
Хорошие новостиИркутская областьИркутскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния