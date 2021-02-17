https://ria.ru/20210217/pozhar-1597824774.html

В Иркутске пожарные спасли кота из горящего дома

В Иркутске пожарные спасли кота из горящего дома

В Иркутске сотрудники МЧС спасли кота при пожаре в деревянном доме, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка министерства Андрей Шутов. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:52

2021-02-17T12:52

2021-02-17T14:30

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ИРКУТСК, 17 фев — РИА Новости. В Иркутске сотрудники МЧС спасли кота при пожаре в деревянном доме, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка министерства Андрей Шутов.Дом на улице Декабрьских Событий загорелся сегодня утром. На первом этаже расположены офисы, на втором — жилые квартиры. Возгорание заметил участковый, который проезжал мимо. Он помог жильцам оперативно эвакуироваться, но хозяйка одной из квартир не смогла найти кота. Когда приехали пожарные, женщина кричала, что в доме остался кот.Кота пожарные передали хозяйке, она собиралась показать его ветеринарам.

https://ria.ru/20210216/spasenie-1597748850.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, иркутск, происшествия