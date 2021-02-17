https://ria.ru/20210217/postpandemiya-1597808469.html

Онлайн-конференция о ситуации с коронавирусом в России

Онлайн-конференция о ситуации с коронавирусом в России

18 февраля в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о ситуации с коронавирусной инфекцией в России.

2021-02-17T11:30

2021-02-17T11:30

2021-02-17T13:38

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1597808469.jpg?1613558296

Задать вопросУчастники:- председатель Комитета СФ по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;- заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, педиатр, заслуженный врач Российской Федерации Татьяна КУСАЙКО;- член Комитета СФ по социальной политике, детский хирург, заслуженный врач Российской Федерации Владимир КРУГЛЫЙ;- член Комитета СФ по социальной политике, хирург Юрий АРХАРОВ;- член Комитета СФ по социальной политике, терапевт, кандидат медицинских наук Сергей ЛЕОНОВ.Об актуальных вопросах, связанных с вакцинацией, лечением и реабилитацией переболевших коронавирусной инфекцией, о социальной поддержке врачей и пациентов пойдет речь в рамках мероприятия.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы