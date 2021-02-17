Онлайн-конференция о ситуации с коронавирусом в России
11:30 17.02.2021 (обновлено: 13:38 17.02.2021)
18 февраля в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о ситуации с коронавирусной инфекцией в России.
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Участники:
- председатель Комитета СФ по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;
- заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, педиатр, заслуженный врач Российской Федерации Татьяна КУСАЙКО;
- член Комитета СФ по социальной политике, детский хирург, заслуженный врач Российской Федерации Владимир КРУГЛЫЙ;
- член Комитета СФ по социальной политике, хирург Юрий АРХАРОВ;
- член Комитета СФ по социальной политике, терапевт, кандидат медицинских наук Сергей ЛЕОНОВ.
Об актуальных вопросах, связанных с вакцинацией, лечением и реабилитацией переболевших коронавирусной инфекцией, о социальной поддержке врачей и пациентов пойдет речь в рамках мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Комитета СФ по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;
- заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, педиатр, заслуженный врач Российской Федерации Татьяна КУСАЙКО;
- член Комитета СФ по социальной политике, детский хирург, заслуженный врач Российской Федерации Владимир КРУГЛЫЙ;
- член Комитета СФ по социальной политике, хирург Юрий АРХАРОВ;
- член Комитета СФ по социальной политике, терапевт, кандидат медицинских наук Сергей ЛЕОНОВ.
Об актуальных вопросах, связанных с вакцинацией, лечением и реабилитацией переболевших коронавирусной инфекцией, о социальной поддержке врачей и пациентов пойдет речь в рамках мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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