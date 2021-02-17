https://ria.ru/20210217/poputchiki-1597797841.html

Россияне назвали самых неприятных попутчиков

Россияне назвали самых неприятных попутчиков

Самыми неприятными попутчиками российские туристы назвали тех, от кого плохо пахнет, а также пьяных людей. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:41

2021-02-17T10:41

2021-02-17T15:24

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Самыми неприятными попутчиками российские туристы назвали тех, от кого плохо пахнет, а также пьяных людей. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос аналитического центра сервиса Туту.ру.Эти категории пассажиров назвали 27 процентов и 21 процент опрошенных соответственно.Также 16 процентам респондентов не нравятся туристы, которые в дороге слушают музыку или смотрят видео без наушников. Кроме того, участники опроса не любят скандалистов (семь процентов), людей с громкими голосами (семь процентов) и пассажиров с детьми (шесть процентов). Еще по пять процентов у тех, кто трогает соседей во время путешествия, и у пристающих с разговорами.При этом 16 процентов опрошенных считают, что им постоянно не везет на попутчиков. О том, что плохие соседи попадаются им время от времени, высказались 36 процентов респондентов, еще столько же ответили, что раздражающие попутчики попадаются им редко. Двенадцать процентов заявили, что не сталкивались с заявленной проблемой.Всего участие в опросе приняли 3,2 тысячи россиян.

https://ria.ru/20210215/puteshestviya-1597189607.html

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2021

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