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Россияне назвали самых неприятных попутчиков
Россияне назвали самых неприятных попутчиков
Самыми неприятными попутчиками российские туристы назвали тех, от кого плохо пахнет, а также пьяных людей. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:41
2021-02-17T15:24
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Самыми неприятными попутчиками российские туристы назвали тех, от кого плохо пахнет, а также пьяных людей. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос аналитического центра сервиса Туту.ру.Эти категории пассажиров назвали 27 процентов и 21 процент опрошенных соответственно.Также 16 процентам респондентов не нравятся туристы, которые в дороге слушают музыку или смотрят видео без наушников. Кроме того, участники опроса не любят скандалистов (семь процентов), людей с громкими голосами (семь процентов) и пассажиров с детьми (шесть процентов). Еще по пять процентов у тех, кто трогает соседей во время путешествия, и у пристающих с разговорами.При этом 16 процентов опрошенных считают, что им постоянно не везет на попутчиков. О том, что плохие соседи попадаются им время от времени, высказались 36 процентов респондентов, еще столько же ответили, что раздражающие попутчики попадаются им редко. Двенадцать процентов заявили, что не сталкивались с заявленной проблемой.Всего участие в опросе приняли 3,2 тысячи россиян.
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россия, туту.ру, новости - туризм, общество

Россияне назвали самых неприятных попутчиков

10:41 17.02.2021 (обновлено: 15:24 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк Интерьер купе в поезде
 Интерьер купе в поезде - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Самыми неприятными попутчиками российские туристы назвали тех, от кого плохо пахнет, а также пьяных людей. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос аналитического центра сервиса Туту.ру.
Эти категории пассажиров назвали 27 процентов и 21 процент опрошенных соответственно.
Также 16 процентам респондентов не нравятся туристы, которые в дороге слушают музыку или смотрят видео без наушников. Кроме того, участники опроса не любят скандалистов (семь процентов), людей с громкими голосами (семь процентов) и пассажиров с детьми (шесть процентов). Еще по пять процентов у тех, кто трогает соседей во время путешествия, и у пристающих с разговорами.
При этом 16 процентов опрошенных считают, что им постоянно не везет на попутчиков. О том, что плохие соседи попадаются им время от времени, высказались 36 процентов респондентов, еще столько же ответили, что раздражающие попутчики попадаются им редко. Двенадцать процентов заявили, что не сталкивались с заявленной проблемой.
Всего участие в опросе приняли 3,2 тысячи россиян.
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