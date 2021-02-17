https://ria.ru/20210217/politsiya-1597869646.html
В Москве майор полиции получил условный срок за взятку
В Москве майор полиции получил условный срок за взятку
Хорошевский суд Москвы приговорил к четырем годам условно майора полиции, старшего инспектора отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пресненскому... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:12
2021-02-17T16:12
2021-02-17T16:12
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы приговорил к четырем годам условно майора полиции, старшего инспектора отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пресненскому району Дмитрия Аведисьяна по делу о взятке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По статье “получение должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие” мужчине грозило лишение свободы на срок до 8 лет.Фабулу обвинения в суде не раскрыли, комментарием следственных органов агентство пока не располагает.Как следует из прошлых пресс-релизов полиции и сообщений местных учебных заведений, Аведисьян в Центральном административном округе Москвы с профилактическими беседами посещал районные школы и другие образовательные институции.Он рассказывал школьникам и студентам об административной ответственности за правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, а также об уголовной ответственности за изготовление, приобретение и хранение наркотиков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/vzyatki-1597692994.html
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россия, москва, происшествия
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Хорошевский суд Москвы
приговорил к четырем годам условно майора полиции, старшего инспектора отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России
по Пресненскому району Дмитрия Аведисьяна по делу о взятке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
“Суд признал Аведисьяна виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года”, - рассказал собеседник агентства.
По статье “получение должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие” мужчине грозило лишение свободы на срок до 8 лет.
Фабулу обвинения в суде не раскрыли, комментарием следственных органов агентство пока не располагает.
Как следует из прошлых пресс-релизов полиции и сообщений местных учебных заведений, Аведисьян в Центральном административном округе Москвы с профилактическими беседами посещал районные школы и другие образовательные институции.
Он рассказывал школьникам и студентам об административной ответственности за правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, а также об уголовной ответственности за изготовление, приобретение и хранение наркотиков.