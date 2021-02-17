https://ria.ru/20210217/politsiya-1597869646.html

В Москве майор полиции получил условный срок за взятку

В Москве майор полиции получил условный срок за взятку

Хорошевский суд Москвы приговорил к четырем годам условно майора полиции, старшего инспектора отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пресненскому... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:12

2021-02-17T16:12

2021-02-17T16:12

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы приговорил к четырем годам условно майора полиции, старшего инспектора отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пресненскому району Дмитрия Аведисьяна по делу о взятке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По статье “получение должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие” мужчине грозило лишение свободы на срок до 8 лет.Фабулу обвинения в суде не раскрыли, комментарием следственных органов агентство пока не располагает.Как следует из прошлых пресс-релизов полиции и сообщений местных учебных заведений, Аведисьян в Центральном административном округе Москвы с профилактическими беседами посещал районные школы и другие образовательные институции.Он рассказывал школьникам и студентам об административной ответственности за правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, а также об уголовной ответственности за изготовление, приобретение и хранение наркотиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/vzyatki-1597692994.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия