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Россия выдала Польше обвиняемого в похищении 17-летней давности
Россия выдала Польше обвиняемого в похищении 17-летней давности
Россия выдала Польше обвиняемого в разбое и похищении человека, совершенных 17 лет назад, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:31
2021-02-17T15:31
россия
генеральная прокуратура рф
польша
варшава
происшествия
в мире
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Россия выдала Польше обвиняемого в разбое и похищении человека, совершенных 17 лет назад, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.По информации ведомства, в октябре 2004 года в Варшаве Трифонов по предварительному сговору с другими лицами напал на потерпевшего, избил его и похитил имущество на 32,2 тысячи злотых. Кроме того, в декабре 2004 года злоумышленник с сообщниками похитил человека ради выкупа, требуя с родственников 300 тысяч злотых. Суд в Польше вынес постановление о временем аресте, а сам злоумышленник был объявлен в розыск.В Генпрокуратуре отмечают, что действия Трифонова являются наказуемыми по российскому уголовному законодательству, сроки давности привлечения к ответственности не истекли. В связи с чем Федеральной службе исполнения наказаний поручено осуществить его передачу. В сопровождении спецконвоя Трифонов будет доставлен в Польшу.
https://ria.ru/20210206/ekstraditsiya-1596336968.html
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россия, генеральная прокуратура рф, польша, варшава, происшествия, в мире

Россия выдала Польше обвиняемого в похищении 17-летней давности

15:31 17.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновКолючая проволока на ограждении следственного изолятора
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Россия выдала Польше обвиняемого в разбое и похищении человека, совершенных 17 лет назад, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила запрос компетентных органов Республики Польша о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Андрея Трифонова. Он обвиняется в совершении преступлений - разбой, похищение человека Уголовного кодекса Польши", - говорится в сообщении.

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По информации ведомства, в октябре 2004 года в Варшаве Трифонов по предварительному сговору с другими лицами напал на потерпевшего, избил его и похитил имущество на 32,2 тысячи злотых. Кроме того, в декабре 2004 года злоумышленник с сообщниками похитил человека ради выкупа, требуя с родственников 300 тысяч злотых. Суд в Польше вынес постановление о временем аресте, а сам злоумышленник был объявлен в розыск.
В Генпрокуратуре отмечают, что действия Трифонова являются наказуемыми по российскому уголовному законодательству, сроки давности привлечения к ответственности не истекли. В связи с чем Федеральной службе исполнения наказаний поручено осуществить его передачу. В сопровождении спецконвоя Трифонов будет доставлен в Польшу.
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