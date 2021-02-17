https://ria.ru/20210217/pokhischenie-1597858865.html

Россия выдала Польше обвиняемого в похищении 17-летней давности

Россия выдала Польше обвиняемого в похищении 17-летней давности

Россия выдала Польше обвиняемого в разбое и похищении человека, совершенных 17 лет назад, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:31

2021-02-17T15:31

2021-02-17T15:31

россия

генеральная прокуратура рф

польша

варшава

происшествия

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Россия выдала Польше обвиняемого в разбое и похищении человека, совершенных 17 лет назад, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.По информации ведомства, в октябре 2004 года в Варшаве Трифонов по предварительному сговору с другими лицами напал на потерпевшего, избил его и похитил имущество на 32,2 тысячи злотых. Кроме того, в декабре 2004 года злоумышленник с сообщниками похитил человека ради выкупа, требуя с родственников 300 тысяч злотых. Суд в Польше вынес постановление о временем аресте, а сам злоумышленник был объявлен в розыск.В Генпрокуратуре отмечают, что действия Трифонова являются наказуемыми по российскому уголовному законодательству, сроки давности привлечения к ответственности не истекли. В связи с чем Федеральной службе исполнения наказаний поручено осуществить его передачу. В сопровождении спецконвоя Трифонов будет доставлен в Польшу.

https://ria.ru/20210206/ekstraditsiya-1596336968.html

https://ria.ru/20210128/ubiystvo-1594950109.html

россия

польша

варшава

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, польша, варшава, происшествия, в мире