В Иркутской области установили личности пяти погибших в ДТП с лесовозом
ИРКУТСК, 17 фев – РИА Новости. Установлены личности пяти погибших в ДТП на трассе "Вилюй" в Иркутской области, сообщает ГУМВД РФ по региону, отмечая, что три пассажира оказались в легковушке, воспользовавшись приложением по поиску попутчиков.
На трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск произошло столкновение Toyota Ipsum, грузового автомобиля и рейсового автобуса. Легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с "Камазом", груженым древесиной, после чего в иномарку врезался автобус. В результате аварии погибли 5 человек – водитель автобуса, а также водитель и три пассажира легкового автомобиля.
"Полицейские установили личности всех погибших в трагическом ДТП в Братском районе. По уточненным данным, водителем автомобиля Toyota Ipsum оказался 33-летний житель города Шелехов. Кроме него в японской иномарке находились двое жителей города Братска в возрасте 33 и 45 лет, которые возвращались домой с работы вахтовым методом. Также в "Тойоте" была 22-летняя девушка, также возвращавшаяся домой в Братск", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все трое пассажиров оказались в машине, воспользовавшись мобильным приложением по поиску попутчиков.
Погибший водитель междугороднего автобуса, 57-летний житель Иркутского района, имел стаж вождения более 35 лет.
По факту ДТП следственными органами МВД России заведено уголовное дело по статье об оказании оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.