https://ria.ru/20210217/pogibshie-1597843953.html

В Иркутской области установили личности пяти погибших в ДТП с лесовозом

В Иркутской области установили личности пяти погибших в ДТП с лесовозом

Установлены личности пяти погибших в ДТП на трассе "Вилюй" в Иркутской области, сообщает ГУМВД РФ по региону, отмечая, что три пассажира оказались в легковушке, РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:24

2021-02-17T14:24

2021-02-17T14:24

россия

братск

иркутская область

тулун

происшествия

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ИРКУТСК, 17 фев – РИА Новости. Установлены личности пяти погибших в ДТП на трассе "Вилюй" в Иркутской области, сообщает ГУМВД РФ по региону, отмечая, что три пассажира оказались в легковушке, воспользовавшись приложением по поиску попутчиков.На трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск произошло столкновение Toyota Ipsum, грузового автомобиля и рейсового автобуса. Легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с "Камазом", груженым древесиной, после чего в иномарку врезался автобус. В результате аварии погибли 5 человек – водитель автобуса, а также водитель и три пассажира легкового автомобиля.Уточняется, что все трое пассажиров оказались в машине, воспользовавшись мобильным приложением по поиску попутчиков.Погибший водитель междугороднего автобуса, 57-летний житель Иркутского района, имел стаж вождения более 35 лет.По факту ДТП следственными органами МВД России заведено уголовное дело по статье об оказании оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210217/uchastniki-1597841055.html

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братск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, братск, иркутская область, тулун, происшествия