https://ria.ru/20210217/plennye-1597915535.html

В ДНР объяснили отсутствие прогресса в обсуждении обмена пленными

В ДНР объяснили отсутствие прогресса в обсуждении обмена пленными

Отсутствие подвижек в обсуждении вопроса обмена пленными связано с нежеланием Киева выполнить свои обязательства и прекратить уголовное преследование... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T20:16

2021-02-17T20:16

2021-02-17T21:17

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

минск

луганск

оон

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Отсутствие подвижек в обсуждении вопроса обмена пленными связано с нежеланием Киева выполнить свои обязательства и прекратить уголовное преследование освобожденных ранее людей, заявили в среду в пресс-службе делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах.Ранее в ДНР заявляли, что, несмотря на договоренности, Киев не прекратил уголовное преследование 50 людей, освобожденных в рамках обменов пленными в 2019-2020 годах. В республике подчеркивали, что без этого проведение нового этапа обмена невозможно.Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210214/donbass-1597453146.html

https://ria.ru/20210216/put-1597721985.html

донецкая народная республика

минск

луганск

украина

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, минск, луганск, оон, украина, в мире