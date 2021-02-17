В ДНР объяснили отсутствие прогресса в обсуждении обмена пленными
20:16 17.02.2021 (обновлено: 21:17 17.02.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР в окопе в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Отсутствие подвижек в обсуждении вопроса обмена пленными связано с нежеланием Киева выполнить свои обязательства и прекратить уголовное преследование освобожденных ранее людей, заявили в среду в пресс-службе делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах.
"Отсутствие позитивных подвижек по переговорам относительно новых этапов обмена удерживаемыми лицами является следствием нежелания украинских властей проявить политическую волю, выполнив свои обязательства по процессуальной "очистке", завершив тем самым предыдущие обмены", - говорится в заявлении пресс-службы делегации в контактной группе в ее Telegram-канале.
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Ранее в ДНР заявляли, что, несмотря на договоренности, Киев не прекратил уголовное преследование 50 людей, освобожденных в рамках обменов пленными в 2019-2020 годах. В республике подчеркивали, что без этого проведение нового этапа обмена невозможно.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.