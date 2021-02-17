https://ria.ru/20210217/pererabotka-1597827311.html

Свыше 50 тысяч елок сдали на переработку жители Подмосковья

Свыше 50 тысяч елок сдали на переработку жители Подмосковья

Свыше 50 тысяч новогодних елок сдали жители Подмосковья в ходе ежегодной экологической акции "Подари вторую жизнь своей елке", говорится в сообщении... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:03

2021-02-17T13:03

2021-02-17T13:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

химки

общество

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Свыше 50 тысяч новогодних елок сдали жители Подмосковья в ходе ежегодной экологической акции "Подари вторую жизнь своей елке", говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищного хозяйства Московской области.Наибольшее количество елей было собрано в Сергиев-Посадском кластере региона, здесь жители городских округов Сергиев-Посад, Мытищи, Химки, Дмитров и Королев сдали более 14 тысяч новогодних деревьев от общего объема.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/elka-1593160901.html

московская область (подмосковье)

мытищи

химки

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московская область (подмосковье), мытищи, химки, общество