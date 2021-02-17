https://ria.ru/20210217/pererabotka-1597827311.html
Свыше 50 тысяч елок сдали на переработку жители Подмосковья
Свыше 50 тысяч елок сдали на переработку жители Подмосковья
Свыше 50 тысяч новогодних елок сдали жители Подмосковья в ходе ежегодной экологической акции "Подари вторую жизнь своей елке", говорится в сообщении... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:03
2021-02-17T13:03
2021-02-17T13:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
химки
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151196/11/1511961124_0:75:3508:2048_1920x0_80_0_0_3fac78ac60515aedc2d7a997d6fe6940.jpg
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Свыше 50 тысяч новогодних елок сдали жители Подмосковья в ходе ежегодной экологической акции "Подари вторую жизнь своей елке", говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищного хозяйства Московской области.Наибольшее количество елей было собрано в Сергиев-Посадском кластере региона, здесь жители городских округов Сергиев-Посад, Мытищи, Химки, Дмитров и Королев сдали более 14 тысяч новогодних деревьев от общего объема.
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/elka-1593160901.html
московская область (подмосковье)
мытищи
химки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151196/11/1511961124_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_5b90396aa3ef9638562f0d27fd2f44a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мытищи, химки, общество