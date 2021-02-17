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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210217/pererabotka-1597827311.html
Свыше 50 тысяч елок сдали на переработку жители Подмосковья
Свыше 50 тысяч елок сдали на переработку жители Подмосковья
Свыше 50 тысяч новогодних елок сдали жители Подмосковья в ходе ежегодной экологической акции "Подари вторую жизнь своей елке", говорится в сообщении... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:03
2021-02-17T13:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
химки
общество
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Свыше 50 тысяч новогодних елок сдали жители Подмосковья в ходе ежегодной экологической акции "Подари вторую жизнь своей елке", говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищного хозяйства Московской области.Наибольшее количество елей было собрано в Сергиев-Посадском кластере региона, здесь жители городских округов Сергиев-Посад, Мытищи, Химки, Дмитров и Королев сдали более 14 тысяч новогодних деревьев от общего объема.
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московская область (подмосковье), мытищи, химки, общество

Свыше 50 тысяч елок сдали на переработку жители Подмосковья

13:03 17.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУтилизация новогодних елок во Владивостоке
Утилизация новогодних елок во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Свыше 50 тысяч новогодних елок сдали жители Подмосковья в ходе ежегодной экологической акции "Подари вторую жизнь своей елке", говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищного хозяйства Московской области.
Наибольшее количество елей было собрано в Сергиев-Посадском кластере региона, здесь жители городских округов Сергиев-Посад, Мытищи, Химки, Дмитров и Королев сдали более 14 тысяч новогодних деревьев от общего объема.
"В этом году акция "Подари вторую жизнь своей елке" проходила в Подмосковном регионе уже в третий раз, и по сравнению с первым годом, количество деревьев, которые жители сдали на вторичную переработку, увеличилось в 6,5 раз", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.
Утилизация новогодних елок - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 11:37
Елку можно выносить. В Подмосковье открылись пункты приема
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиХимкиОбщество
 
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