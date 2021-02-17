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Китай призвал миротворческие силы ООН поддержать борьбу с пандемией
Китай призвал миротворческие силы ООН поддержать борьбу с пандемией
Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан в понедельник в своем выступлении на общих прениях Специального комитета Генассамблеи ООН по... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:00
2021-02-17T13:00
2021-02-17T13:00
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МОСКВА, 17 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан в понедельник в своем выступлении на общих прениях Специального комитета Генассамблеи ООН по операциям по поддержанию мира призвал поддержать борьбу с эпидемией коронавируса (COVID-19) в рамках миротворческих операций.Гэн Шуан отметил, что эпидемия COVID-19, острые региональные проблемы, межэтнические конфликты, терроризм и другие угрозы принесли новые потрясения и вызовы в сферу обеспечения мира и безопасности на международной арене. Борьба с нынешней пандемией является приоритетной задачей для международного сообщества. Миротворческие силы ООН должны рассматривать поддержку этих усилий как свою важнейшую работу и в рамках своих полномочий всемерно предоставлять гарантии безопасности и тыловую поддержку странам своей дислокации, борющимся с эпидемией.Миротворческие операции не могут быть без рисков, но риски в области безопасности должны сводиться к минимуму. Генассамблея, Совбез и Секретариат ООН, а также страны, где проводятся операции по поддержанию мира, и страны, направившие миротворцев, должны выполнять свои обязанности, координировать действия и совместно нести ответственность за повышение эффективности этих операций.Гэн Шуан отметил, что Китай – активный участник и важный донор миротворческих операций ООН. Он также является второй страной по объему их финансирования и первой страной среди постоянных членов Совбеза по численности предоставляемого контингента. Китай продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом для повышения эффективности и КПД операций ООН по поддержанию мира и будет играть более активную роль в обеспечении мира и безопасности на планете, заверил дипломат.
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РИА Новости
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здоровье - общество, генеральная ассамблея оон, китай, оон
МОСКВА, 17 фев — Проект "Россия-Китай: Главное".
Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан
в понедельник в своем выступлении на общих прениях Специального комитета Генассамблеи
ООН по операциям по поддержанию мира призвал поддержать борьбу с эпидемией коронавируса (COVID-19) в рамках миротворческих операций.
Гэн Шуан отметил, что эпидемия COVID-19, острые региональные проблемы, межэтнические конфликты, терроризм и другие угрозы принесли новые потрясения и вызовы в сферу обеспечения мира и безопасности на международной арене. Борьба с нынешней пандемией является приоритетной задачей для международного сообщества. Миротворческие силы ООН должны рассматривать поддержку этих усилий как свою важнейшую работу и в рамках своих полномочий всемерно предоставлять гарантии безопасности и тыловую поддержку странам своей дислокации, борющимся с эпидемией.
Миротворческие операции не могут быть без рисков, но риски в области безопасности должны сводиться к минимуму. Генассамблея, Совбез и Секретариат ООН, а также страны, где проводятся операции по поддержанию мира, и страны, направившие миротворцев, должны выполнять свои обязанности, координировать действия и совместно нести ответственность за повышение эффективности этих операций.
Гэн Шуан отметил, что Китай
– активный участник и важный донор миротворческих операций ООН. Он также является второй страной по объему их финансирования и первой страной среди постоянных членов Совбеза по численности предоставляемого контингента. Китай продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом для повышения эффективности и КПД операций ООН по поддержанию мира и будет играть более активную роль в обеспечении мира и безопасности на планете, заверил дипломат.