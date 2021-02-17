https://ria.ru/20210217/pandemiya-1597825504.html

Китай призвал миротворческие силы ООН поддержать борьбу с пандемией

Китай призвал миротворческие силы ООН поддержать борьбу с пандемией

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан в понедельник в своем выступлении на общих прениях Специального комитета Генассамблеи ООН по... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:00

2021-02-17T13:00

2021-02-17T13:00

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МОСКВА, 17 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан в понедельник в своем выступлении на общих прениях Специального комитета Генассамблеи ООН по операциям по поддержанию мира призвал поддержать борьбу с эпидемией коронавируса (COVID-19) в рамках миротворческих операций.Гэн Шуан отметил, что эпидемия COVID-19, острые региональные проблемы, межэтнические конфликты, терроризм и другие угрозы принесли новые потрясения и вызовы в сферу обеспечения мира и безопасности на международной арене. Борьба с нынешней пандемией является приоритетной задачей для международного сообщества. Миротворческие силы ООН должны рассматривать поддержку этих усилий как свою важнейшую работу и в рамках своих полномочий всемерно предоставлять гарантии безопасности и тыловую поддержку странам своей дислокации, борющимся с эпидемией.Миротворческие операции не могут быть без рисков, но риски в области безопасности должны сводиться к минимуму. Генассамблея, Совбез и Секретариат ООН, а также страны, где проводятся операции по поддержанию мира, и страны, направившие миротворцев, должны выполнять свои обязанности, координировать действия и совместно нести ответственность за повышение эффективности этих операций.Гэн Шуан отметил, что Китай – активный участник и важный донор миротворческих операций ООН. Он также является второй страной по объему их финансирования и первой страной среди постоянных членов Совбеза по численности предоставляемого контингента. Китай продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом для повышения эффективности и КПД операций ООН по поддержанию мира и будет играть более активную роль в обеспечении мира и безопасности на планете, заверил дипломат.

https://ria.ru/20210215/voz-1597482416.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, генеральная ассамблея оон, китай, оон