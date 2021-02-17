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В Комсомольске-на-Амуре избивавшей ребенка няне грозит тюремный срок
В Комсомольске-на-Амуре избивавшей ребенка няне грозит тюремный срок
Дело на няню из Комсомольска-на-Амуре, которая насильно пыталась накормить двухлетнюю воспитанницу детсада и била ее, передано в суд, ей грозит три года... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T06:37
2021-02-17T06:37
россия
комсомольск-на-амуре
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 17 фев — РИА Новости. Дело на няню из Комсомольска-на-Амуре, которая насильно пыталась накормить двухлетнюю воспитанницу детсада и била ее, передано в суд, ей грозит три года колонии, сообщает в среду прокуратура Хабаровского края.Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года в соцсетях появилось видео, на котором нянечка детсада №42 в Комсомольска-на-Амуре насильно кормит и бьет ребенка по рукам. Как рассказала РИА Новости исполняющая обязанности начальника управления образования города Ирина Пичугова, съемка была сделана через окно, возможно, одним из родителей. Во время обеда в ясельной группе находилась и воспитатель, которая ничего не предприняла. Обе были уволены из дошкольного учреждения. Заведующую детсадом оштрафовали на 60 тысяч рублей и объявили выговор.Уточняется, что вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью, раскаялась, дала изобличающие себя показания. Уголовное дело направлено в судебный участок № 30 Комсомольска-на-Амуре для рассмотрения.
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россия, комсомольск-на-амуре, хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Комсомольске-на-Амуре избивавшей ребенка няне грозит тюремный срок

06:37 17.02.2021
 
© Fotolia / katya_naumovaРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Fotolia / katya_naumova
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ХАБАРОВСК, 17 фев — РИА Новости. Дело на няню из Комсомольска-на-Амуре, которая насильно пыталась накормить двухлетнюю воспитанницу детсада и била ее, передано в суд, ей грозит три года колонии, сообщает в среду прокуратура Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года в соцсетях появилось видео, на котором нянечка детсада №42 в Комсомольска-на-Амуре насильно кормит и бьет ребенка по рукам. Как рассказала РИА Новости исполняющая обязанности начальника управления образования города Ирина Пичугова, съемка была сделана через окно, возможно, одним из родителей. Во время обеда в ясельной группе находилась и воспитатель, которая ничего не предприняла. Обе были уволены из дошкольного учреждения. Заведующую детсадом оштрафовали на 60 тысяч рублей и объявили выговор.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней жительницы Комсомольска-на-Амуре, обвиняемой в совершении преступления по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением). Предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет", - сообщает надзорное ведомство.
Уточняется, что вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью, раскаялась, дала изобличающие себя показания. Уголовное дело направлено в судебный участок № 30 Комсомольска-на-Амуре для рассмотрения.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 09:48
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РоссияКомсомольск-на-АмуреХабаровскХабаровский крайПроисшествия
 
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