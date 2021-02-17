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В Комсомольске-на-Амуре избивавшей ребенка няне грозит тюремный срок

В Комсомольске-на-Амуре избивавшей ребенка няне грозит тюремный срок

Дело на няню из Комсомольска-на-Амуре, которая насильно пыталась накормить двухлетнюю воспитанницу детсада и била ее, передано в суд, ей грозит три года... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T06:37

2021-02-17T06:37

2021-02-17T06:37

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хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 17 фев — РИА Новости. Дело на няню из Комсомольска-на-Амуре, которая насильно пыталась накормить двухлетнюю воспитанницу детсада и била ее, передано в суд, ей грозит три года колонии, сообщает в среду прокуратура Хабаровского края.Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года в соцсетях появилось видео, на котором нянечка детсада №42 в Комсомольска-на-Амуре насильно кормит и бьет ребенка по рукам. Как рассказала РИА Новости исполняющая обязанности начальника управления образования города Ирина Пичугова, съемка была сделана через окно, возможно, одним из родителей. Во время обеда в ясельной группе находилась и воспитатель, которая ничего не предприняла. Обе были уволены из дошкольного учреждения. Заведующую детсадом оштрафовали на 60 тысяч рублей и объявили выговор.Уточняется, что вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью, раскаялась, дала изобличающие себя показания. Уголовное дело направлено в судебный участок № 30 Комсомольска-на-Амуре для рассмотрения.

https://ria.ru/20210202/roditeli-1595615313.html

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россия, комсомольск-на-амуре, хабаровск, хабаровский край, происшествия