В Комсомольске-на-Амуре избивавшей ребенка няне грозит тюремный срок
ХАБАРОВСК, 17 фев — РИА Новости. Дело на няню из Комсомольска-на-Амуре, которая насильно пыталась накормить двухлетнюю воспитанницу детсада и била ее, передано в суд, ей грозит три года колонии, сообщает в среду прокуратура Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года в соцсетях появилось видео, на котором нянечка детсада №42 в Комсомольска-на-Амуре насильно кормит и бьет ребенка по рукам. Как рассказала РИА Новости исполняющая обязанности начальника управления образования города Ирина Пичугова, съемка была сделана через окно, возможно, одним из родителей. Во время обеда в ясельной группе находилась и воспитатель, которая ничего не предприняла. Обе были уволены из дошкольного учреждения. Заведующую детсадом оштрафовали на 60 тысяч рублей и объявили выговор.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней жительницы Комсомольска-на-Амуре, обвиняемой в совершении преступления по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением). Предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет", - сообщает надзорное ведомство.
Уточняется, что вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью, раскаялась, дала изобличающие себя показания. Уголовное дело направлено в судебный участок № 30 Комсомольска-на-Амуре для рассмотрения.
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