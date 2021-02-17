https://ria.ru/20210217/novikombank-1597872965.html

Новикомбанк за 2020 год увеличил активы на 18,8 процентов

Новикомбанк за 2020 год увеличил активы на 18,8 процентов

Активы Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, выросли в 2020 году на 18,8%, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:29

2021-02-17T16:29

2021-02-17T16:29

новикомбанк

ростех

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Активы Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, выросли в 2020 году на 18,8%, сообщает пресс-служба банка. "Согласно данным портала Банки.ру, по итогам 2020 года этот показатель составил 597 миллиардов рублей. Драйвером роста стало кредитование промышленных предприятий как в контуре Ростеха, так и вне Госкорпорации", - говорится в пресс-релизе. Пресс-служба отмечает, что кредитный портфель Новикомбанка за прошлый год увеличился на 12,95% и составил на 1 января 2021 года 392,6 миллиарда рублей. В 2020 году Новикомбанк также значительно усилил свои позиции в розничном сегменте – портфель кредитов физлиц увеличился на 85,72%, объем привлеченных вкладов вырос на 28,91%. Благодаря стабильному улучшению ключевых показателей деятельности Новикомбанк последовательно повышает размер капитала. За прошлый год банк увеличил этот показатель на 22,2% до 60 миллиардов рублей. Рентабельность капитала сохраняется на стабильно высоком уровне – 17,78%. "Несмотря на те вызовы, с которыми столкнулась банковская система в прошлом году, Новикомбанк продемонстрировал позитивную динамику по всем направлениям деятельности. Мы активно работали с партнерами, обеспечивая бесперебойное финансирование стратегически важных предприятий. Банк стал участником более чем 100 проектов по диверсификации производства, в том числе по выпуску медицинской техники. Системный подход к принятию решений и выбору партнеров, грамотный риск-менеджмент, следование одобренной нашим акционером стратегии – все это позволило эффективно ответить на внешние вызовы", – сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

https://ria.ru/20201009/pribyl-1579059212.html

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новикомбанк, ростех, новости компаний - экономика