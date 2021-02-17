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Новикомбанк за 2020 год увеличил активы на 18,8 процентов
Новикомбанк за 2020 год увеличил активы на 18,8 процентов
Активы Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, выросли в 2020 году на 18,8%, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:29
2021-02-17T16:29
новикомбанк
ростех
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Активы Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, выросли в 2020 году на 18,8%, сообщает пресс-служба банка. "Согласно данным портала Банки.ру, по итогам 2020 года этот показатель составил 597 миллиардов рублей. Драйвером роста стало кредитование промышленных предприятий как в контуре Ростеха, так и вне Госкорпорации", - говорится в пресс-релизе. Пресс-служба отмечает, что кредитный портфель Новикомбанка за прошлый год увеличился на 12,95% и составил на 1 января 2021 года 392,6 миллиарда рублей. В 2020 году Новикомбанк также значительно усилил свои позиции в розничном сегменте – портфель кредитов физлиц увеличился на 85,72%, объем привлеченных вкладов вырос на 28,91%. Благодаря стабильному улучшению ключевых показателей деятельности Новикомбанк последовательно повышает размер капитала. За прошлый год банк увеличил этот показатель на 22,2% до 60 миллиардов рублей. Рентабельность капитала сохраняется на стабильно высоком уровне – 17,78%. "Несмотря на те вызовы, с которыми столкнулась банковская система в прошлом году, Новикомбанк продемонстрировал позитивную динамику по всем направлениям деятельности. Мы активно работали с партнерами, обеспечивая бесперебойное финансирование стратегически важных предприятий. Банк стал участником более чем 100 проектов по диверсификации производства, в том числе по выпуску медицинской техники. Системный подход к принятию решений и выбору партнеров, грамотный риск-менеджмент, следование одобренной нашим акционером стратегии – все это позволило эффективно ответить на внешние вызовы", – сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
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новикомбанк, ростех, новости компаний - экономика

Новикомбанк за 2020 год увеличил активы на 18,8 процентов

16:29 17.02.2021
 
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Активы Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, выросли в 2020 году на 18,8%, сообщает пресс-служба банка.
"Согласно данным портала Банки.ру, по итогам 2020 года этот показатель составил 597 миллиардов рублей. Драйвером роста стало кредитование промышленных предприятий как в контуре Ростеха, так и вне Госкорпорации", - говорится в пресс-релизе.
Пресс-служба отмечает, что кредитный портфель Новикомбанка за прошлый год увеличился на 12,95% и составил на 1 января 2021 года 392,6 миллиарда рублей. В 2020 году Новикомбанк также значительно усилил свои позиции в розничном сегменте – портфель кредитов физлиц увеличился на 85,72%, объем привлеченных вкладов вырос на 28,91%.
Благодаря стабильному улучшению ключевых показателей деятельности Новикомбанк последовательно повышает размер капитала. За прошлый год банк увеличил этот показатель на 22,2% до 60 миллиардов рублей. Рентабельность капитала сохраняется на стабильно высоком уровне – 17,78%.
"Несмотря на те вызовы, с которыми столкнулась банковская система в прошлом году, Новикомбанк продемонстрировал позитивную динамику по всем направлениям деятельности. Мы активно работали с партнерами, обеспечивая бесперебойное финансирование стратегически важных предприятий. Банк стал участником более чем 100 проектов по диверсификации производства, в том числе по выпуску медицинской техники. Системный подход к принятию решений и выбору партнеров, грамотный риск-менеджмент, следование одобренной нашим акционером стратегии – все это позволило эффективно ответить на внешние вызовы", – сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
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