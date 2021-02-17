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ПСБ и Нефтьмагистраль запустили СБП на кассах по QR-коду
ПСБ и Нефтьмагистраль запустили СБП на кассах по QR-коду
ПАО "Промсвязьбанк" реализовал для сети автозаправочных станций Нефтьмагистраль возможность проведения операций в Системе быстрых платежей (СБП) на кассах по... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:55
2021-02-17T13:55
2021-02-17T13:55
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" реализовал для сети автозаправочных станций Нефтьмагистраль возможность проведения операций в Системе быстрых платежей (СБП) на кассах по QR-коду без использования POS-терминала, что позволяет принимать платежи без установки дополнительного оборудования сообщает пресс-служба банка. По словам директора департамента эквайринга ПСБ Никиты Хомутова в эквайринговой сети банка ПСБ отмечают рост оборота безналичных платежей в среднем на 30% каждый год. "Во многом этому способствует развитие сервисов приема платежей, включая технологические решения, которые повышают скорость и удобство обслуживания клиентов. ПСБ в числе первых российских банков подключился к системе быстрых платежей и сегодня предлагает предпринимателям несколько схем оплаты, учитывающих особенности бизнес-процессов компаний. Одной из таких схем является возможность оплаты услуги или товара на кассах по QR-коду, и для этого не требуется POS-терминал, что позволяет экономить не только на установке оборудования, но и на эквайринговых комиссиях", — сообщил Хомутов.
https://ria.ru/20210212/ipoteka-1597186577.html
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