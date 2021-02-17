https://ria.ru/20210217/neandertaltsy-1597832493.html

Ученые рассказали о вкладе неандертальцев в защиту людей от COVID-19

Ученые рассказали о вкладе неандертальцев в защиту людей от COVID-19

Новое исследование выяснило, что современным людям от неандертальцев досталась не только генетическая предрасположенность к тяжелому течению COVID-19. Об этом... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:33

2021-02-17T13:33

2021-02-17T15:18

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

неандертальцы

сванте паабо

швеция

лейпциг

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151049/23/1510492301_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bf5c064403be4fd2504835b5a2a01b94.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Новое исследование выяснило, что современным людям от неандертальцев досталась не только генетическая предрасположенность к тяжелому течению COVID-19. Об этом пишет портал EurekAlert со ссылкой на ученых из Каролинского института в Швеции и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге.В прошлом году стало известно, что унаследованный от нашего предка ген увеличивает шансы на развитие дыхательной недостаточности и даже смерть заболевшего. Но новый труд показал, что неандертальцы внесли вклад и в защиту людей.Ученые обнаружили, что область на 12-ой хромосоме, снижающая примерно на 20 процентов риск необходимости интенсивной терапии при заражении коронавирусом, досталась современным людям именно от этих предков.Как пояснил исследователь из института эволюционной антропологии Макса Планка и Отделения неврологии Каролинского института Хьюго Зеберг, это показывает, что такое "наследство" является "палкой о двух концах"."Они дали нам гены, за которые мы можем проклинать и благодарить их", — пояснил ученый.По словам директора Института эволюционной антропологии Макса Планка Сванте Паабо, тот факт, что вариант гена неандертальцев есть примерно у половины людей, поразителен."Также поразительно и то, что два генетических варианта, унаследованные от неандертальцев, влияют на развитие коронавируса в противоположных направлениях", — отметил ученый.Их иммунная система, очевидно, сегодня влияет на нас как положительно, так и отрицательно, заключил он.

https://ria.ru/20210216/tsvet-1597715304.html

https://ria.ru/20201107/neandertaltsy-1583425902.html

швеция

лейпциг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, неандертальцы, сванте паабо, швеция, лейпциг, наука