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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210217/neandertaltsy-1597832493.html
Ученые рассказали о вкладе неандертальцев в защиту людей от COVID-19
Ученые рассказали о вкладе неандертальцев в защиту людей от COVID-19
Новое исследование выяснило, что современным людям от неандертальцев досталась не только генетическая предрасположенность к тяжелому течению COVID-19. Об этом... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:33
2021-02-17T15:18
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
неандертальцы
сванте паабо
швеция
лейпциг
наука
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Новое исследование выяснило, что современным людям от неандертальцев досталась не только генетическая предрасположенность к тяжелому течению COVID-19. Об этом пишет портал EurekAlert со ссылкой на ученых из Каролинского института в Швеции и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге.В прошлом году стало известно, что унаследованный от нашего предка ген увеличивает шансы на развитие дыхательной недостаточности и даже смерть заболевшего. Но новый труд показал, что неандертальцы внесли вклад и в защиту людей.Ученые обнаружили, что область на 12-ой хромосоме, снижающая примерно на 20 процентов риск необходимости интенсивной терапии при заражении коронавирусом, досталась современным людям именно от этих предков.Как пояснил исследователь из института эволюционной антропологии Макса Планка и Отделения неврологии Каролинского института Хьюго Зеберг, это показывает, что такое "наследство" является "палкой о двух концах"."Они дали нам гены, за которые мы можем проклинать и благодарить их", — пояснил ученый.По словам директора Института эволюционной антропологии Макса Планка Сванте Паабо, тот факт, что вариант гена неандертальцев есть примерно у половины людей, поразителен."Также поразительно и то, что два генетических варианта, унаследованные от неандертальцев, влияют на развитие коронавируса в противоположных направлениях", — отметил ученый.Их иммунная система, очевидно, сегодня влияет на нас как положительно, так и отрицательно, заключил он.
https://ria.ru/20210216/tsvet-1597715304.html
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коронавирус covid-19, неандертальцы, сванте паабо, швеция, лейпциг, наука

Ученые рассказали о вкладе неандертальцев в защиту людей от COVID-19

13:33 17.02.2021 (обновлено: 15:18 17.02.2021)
 
© Depositphotos / alexraths Ученые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Depositphotos / alexraths
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Новое исследование выяснило, что современным людям от неандертальцев досталась не только генетическая предрасположенность к тяжелому течению COVID-19. Об этом пишет портал EurekAlert со ссылкой на ученых из Каролинского института в Швеции и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге.
В прошлом году стало известно, что унаследованный от нашего предка ген увеличивает шансы на развитие дыхательной недостаточности и даже смерть заболевшего. Но новый труд показал, что неандертальцы внесли вклад и в защиту людей.
Ученые обнаружили, что область на 12-ой хромосоме, снижающая примерно на 20 процентов риск необходимости интенсивной терапии при заражении коронавирусом, досталась современным людям именно от этих предков.
Как пояснил исследователь из института эволюционной антропологии Макса Планка и Отделения неврологии Каролинского института Хьюго Зеберг, это показывает, что такое "наследство" является "палкой о двух концах".
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"Они дали нам гены, за которые мы можем проклинать и благодарить их", — пояснил ученый.
По словам директора Института эволюционной антропологии Макса Планка Сванте Паабо, тот факт, что вариант гена неандертальцев есть примерно у половины людей, поразителен.
"Также поразительно и то, что два генетических варианта, унаследованные от неандертальцев, влияют на развитие коронавируса в противоположных направлениях", — отметил ученый.
Их иммунная система, очевидно, сегодня влияет на нас как положительно, так и отрицательно, заключил он.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19неандертальцыСванте ПаабоШвецияЛейпцигНаука
 
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