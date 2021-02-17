https://ria.ru/20210217/ne-podvedut-li-batarei-v-silnye-morozy-1597833254.html
Не подведут ли батареи в сильные морозы?
Не подведут ли батареи в сильные морозы?
Зима – самое напряженное время для московских энергетиков. Им необходимо поддерживать стабильную температуру в домах независимо от погодных условий. Чтобы батареи всегда оставались горячими, во дворах находятся тепловые пункты. Их по Москве более 20 тысяч. О том как все это выглядит изнутри смотрите в нашем сюжете.
2021-02-17T13:30
2021-02-17T13:30
2021-02-17T13:30
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Не подведут ли батареи в сильные морозы?
Зима – самое напряженное время для московских энергетиков. Им необходимо поддерживать стабильную температуру в домах независимо от погодных условий. Чтобы батареи всегда оставались горячими, во дворах находятся тепловые пункты. Их по Москве более 20 тысяч. О том как все это выглядит изнутри смотрите в нашем сюжете.
2021-02-17T13:30
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PT3M01S
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видео, москва, видео
Не подведут ли батареи в сильные морозы?
Зима – самое напряженное время для московских энергетиков. Им необходимо поддерживать стабильную температуру в домах независимо от погодных условий. Чтобы батареи всегда оставались горячими, во дворах находятся тепловые пункты. Их по Москве более 20 тысяч. О том как все это выглядит изнутри смотрите в нашем сюжете.
2021-02-17T13:30
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PT3M01S
Не подведут ли батареи в сильные морозы?
Зима – самое напряженное время для московских энергетиков. Им необходимо поддерживать стабильную температуру в домах независимо от погодных условий. Чтобы батареи всегда оставались горячими, во дворах находятся тепловые пункты. Их по Москве более 20 тысяч. О том как все это выглядит изнутри смотрите в нашем сюжете.