https://ria.ru/20210217/naznachenie-1597863075.html
Путин назначил Дмитрия Поликанова заместителем главы Россотрудничества
Путин назначил Дмитрия Поликанова заместителем главы Россотрудничества
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Поликанова заместителем руководителя Россотрудничества, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:46
2021-02-17T15:46
2021-02-17T15:54
россия
дмитрий поликанов
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Поликанова заместителем руководителя Россотрудничества, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Поликанова Дмитрия Валериевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 17 февраля.
https://ria.ru/20210115/posol-1593198403.html
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РИА Новости
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россия, дмитрий поликанов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир путин