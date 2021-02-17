https://ria.ru/20210217/naznachenie-1597863075.html

Путин назначил Дмитрия Поликанова заместителем главы Россотрудничества

Путин назначил Дмитрия Поликанова заместителем главы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Поликанова заместителем руководителя Россотрудничества, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:46

2021-02-17T15:46

2021-02-17T15:54

россия

дмитрий поликанов

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

владимир путин

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Поликанова заместителем руководителя Россотрудничества, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Поликанова Дмитрия Валериевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 17 февраля.

https://ria.ru/20210115/posol-1593198403.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий поликанов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир путин