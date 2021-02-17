https://ria.ru/20210217/navalnyy-1597908694.html

Слуцкий прокомментировал требование ЕСПЧ освободить Навального

Слуцкий прокомментировал требование ЕСПЧ освободить Навального

Требования ЕСПЧ об освобождении Алексея Навального лежат не в правовой, а в политической плоскости, это вторжение в деятельность российской судебной власти,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T19:35

2021-02-17T19:35

2021-02-17T19:35

леонид слуцкий

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

европейский суд по правам человека

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Требования ЕСПЧ об освобождении Алексея Навального лежат не в правовой, а в политической плоскости, это вторжение в деятельность российской судебной власти, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Страсбургский суд 16 февраля 2021 года решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно".Он отметил, что данная ситуация еще раз подтверждает правильность принятия поправок в Конституцию РФ о ее приоритете над решениями международных организаций."Таким образом мы защитили российское правовое поле от попыток вмешательства извне и навязывания решений, противоречащих законодательству РФ", - добавил глава комитета.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.

https://ria.ru/20210217/navalnyy-1597894833.html

https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597664455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, европейский суд по правам человека, происшествия