https://ria.ru/20210217/navalnyy-1597847020.html

Процесс Навального "разоблачает либеральные элиты", считает эксперт

Процесс Навального "разоблачает либеральные элиты", считает эксперт

Алексей Навальный на судебном процессе по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко дискредитировал себя и своих сторонников,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:39

2021-02-17T14:39

2021-02-17T14:39

религия и мировоззрение

религия

россия

андрей артеменко

александр щипков

российский православный университет

алексей навальный

госдума рф

москва

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Алексей Навальный на судебном процессе по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко дискредитировал себя и своих сторонников, считает заместитель главы Всемирного русского народного собора, советник спикера Госдумы РФ Александр Щипков.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа 2020 года суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального - на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.По мнению Щипкова, в этом судебном процессе в первую очередь нужно оценивать нравственную составляющую поведения сторон."Артеменко, жертвуя своей жизнью, защищал Родину, защищал свой народ. С религиозно-нравственной точки зрения, жертва "за други своя" перекликается с Голгофской жертвой Христа. Оскорбительные нападки Навального на ветерана характеризуют его как неофашиста – не в ругательном смысле, а в прямом, политическом. Он ведет себя со стариком-ветераном как внутренний оккупант", - сказал РИА Новости Щипков, являющийся также деканом социально-гуманитарного факультета Российского православного университета.Он также обратил внимание на вопрос Навального, который он задал свидетельнице обвинения, 95-летней соседке Артеменко по подъезду Галине Маргулис, о том, почему "пенсия ветерана войны в России примерно в 12 раз меньше, чем пенсия немецкого солдата, который проиграл"."Это перифраз омерзительного слогана, который придумали люди из той социальной среды, к которой принадлежит Навальный: "Сдали бы Москву, пили бы теперь баварское пиво". Вообще, после этой истории с оскорблением, нанесенным ветерану, поддержка любых политических проектов Алексея Навального равнозначна вытаптыванию народной памяти о войне, эти вещи теперь не расцепить", - считает Щипков.Поскольку Навальный представляет определенный срез российской либеральной элиты, выступающей "под вывеской оппозиции", то, по мнению Щипкова, тем самым можно говорить о ее "саморазоблачении" на этом процессе. Представители этой элиты, указал собеседник агентства, "брезгуют сами ходить на площадь и посылают туда детей", при этом они демонстрируют "абсолютную уверенность в своей вседозволенности".Щипков также подчеркнул тот факт, что в зале суда постоянно находятся иностранные дипломаты, при этом "очевидно, что Навальный, когда выступает, апеллирует именно к ним". "Он обращается к ним, а не к своим согражданам. А если он апеллирует к ним, а не к людям, то получается, что он никого не представляет в России, он не представляет народ, жителей нашей страны - он представляет сильных мира сего, которых олицетворяют зарубежные дипломаты, сидящие в зале суда. Он их представитель", - заключил Щипков.Сам Навальный виновным себя не признает. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее. Во вторник в суде прошли прения сторон, но Навальный с последним словом выступить не успел, и следующее заседание - оно назначено на 20 февраля - начнется с этого.

https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597707618.html

https://ria.ru/20210217/stabilnost-1597771008.html

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религия, россия, андрей артеменко, александр щипков, российский православный университет, алексей навальный, госдума рф, москва, германия, общество