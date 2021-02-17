https://ria.ru/20210217/natsionalizm-1597816174.html

Путин заявил, что пещерный национализм вредит России

Путин заявил, что пещерный национализм вредит России

Пещерный национализм, лозунг которого "Россия для русских", только вредит государству, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что важно не допустить... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:15

2021-02-17T12:15

2021-02-17T13:26

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Пещерный национализм, лозунг которого "Россия для русских", только вредит государству, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что важно не допустить "раскачивание изнутри".Президент напомнил, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна."Нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет. Он здесь защищен и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать нашу страну", — сказал российский лидер на совещании с главами думских фракций, комментируя выступление руководителя ЛДПР Владимира Жириновского.Путин призвал бережно относиться к культуре каждого народа, а также не забывать историю."Вы специалист большой по Востоку, конечно, по Турции в том числе. Пришли, вы сказали, варвары с Востока, разрушили империю православную. Но перед тем, как варвары с Востока пришли, вы это тоже хорошо знаете, сначала пришли крестоносцы с Запада и ослабили эту империю православную. А уже потом были нанесены последние удары, и она была захвачена", — подчеркнул он.При этом президент согласился, что русский народ остается государственно образующим, как сказано в обновленной Конституции.

https://ria.ru/20210111/proshloe-1592481308.html

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Путин: "Пещерный национализм только вредит русским" Президент России Владимир Путин на совещании 17 февраля ответил на вопрос о национализме. По словам главы государства, пещерный национализм, лозунгом которого является "Россия для русских", вредит нашей стране. 2021-02-17T12:15 true PT1M47S

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россия, владимир путин, общество