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Онлайн-конференция по итогам министерской встречи НАТО
Онлайн-конференция по итогам министерской встречи НАТО
19 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о текущем состоянии отношений России с НАТО и вызовах для России от непредсказуемых действий альянса.
2021-02-17T13:39
2021-02-17T13:39
анонсы
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Задать вопросУчастники:-&nbsp;декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и&nbsp;мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;- проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России Олег ИВАНОВ;- заведующий отделом евразийской интеграции и&nbsp;развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.К разговору приглашены эксперты МГИМО МИД России.17-18 февраля в онлайн-формате проходит заседание Совета НАТО на уровне министров обороны, в ходе которого планируется обсудить вопрос о выводе сил НАТО из Афганистана и, конечно же, "поведение" России. Перед встречей официальный представитель Пентагона заявил, что Россия несет угрозу для всех членов альянса, включая США, и "использует военную силу для достижения своих целей". О результатах министерской встречи, об обсуждаемых вопросах, а также о текущем состоянии отношений России с НАТО и с США&nbsp;пойдет речь в рамках мероприятия.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Онлайн-конференция по итогам министерской встречи НАТО

13:39 17.02.2021
 
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19 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о текущем состоянии отношений России с НАТО и вызовах для России от непредсказуемых действий альянса.
Задать вопрос

Участники:
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России Олег ИВАНОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.

К разговору приглашены эксперты МГИМО МИД России.

17-18 февраля в онлайн-формате проходит заседание Совета НАТО на уровне министров обороны, в ходе которого планируется обсудить вопрос о выводе сил НАТО из Афганистана и, конечно же, "поведение" России. Перед встречей официальный представитель Пентагона заявил, что Россия несет угрозу для всех членов альянса, включая США, и "использует военную силу для достижения своих целей". О результатах министерской встречи, об обсуждаемых вопросах, а также о текущем состоянии отношений России с НАТО и с США пойдет речь в рамках мероприятия.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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