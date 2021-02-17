Онлайн-конференция по итогам министерской встречи НАТО
19 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о текущем состоянии отношений России с НАТО и вызовах для России от непредсказуемых действий альянса.
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Участники:
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России Олег ИВАНОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.
К разговору приглашены эксперты МГИМО МИД России.
17-18 февраля в онлайн-формате проходит заседание Совета НАТО на уровне министров обороны, в ходе которого планируется обсудить вопрос о выводе сил НАТО из Афганистана и, конечно же, "поведение" России. Перед встречей официальный представитель Пентагона заявил, что Россия несет угрозу для всех членов альянса, включая США, и "использует военную силу для достижения своих целей". О результатах министерской встречи, об обсуждаемых вопросах, а также о текущем состоянии отношений России с НАТО и с США пойдет речь в рамках мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России Олег ИВАНОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.
К разговору приглашены эксперты МГИМО МИД России.
17-18 февраля в онлайн-формате проходит заседание Совета НАТО на уровне министров обороны, в ходе которого планируется обсудить вопрос о выводе сил НАТО из Афганистана и, конечно же, "поведение" России. Перед встречей официальный представитель Пентагона заявил, что Россия несет угрозу для всех членов альянса, включая США, и "использует военную силу для достижения своих целей". О результатах министерской встречи, об обсуждаемых вопросах, а также о текущем состоянии отношений России с НАТО и с США пойдет речь в рамках мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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