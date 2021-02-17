https://ria.ru/20210217/nato-1597835562.html

Онлайн-конференция по итогам министерской встречи НАТО

Онлайн-конференция по итогам министерской встречи НАТО

19 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о текущем состоянии отношений России с НАТО и вызовах для России от непредсказуемых действий альянса.

2021-02-17T13:39

2021-02-17T13:39

2021-02-17T13:39

анонсы

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Задать вопросУчастники:- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;- проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России Олег ИВАНОВ;- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.К разговору приглашены эксперты МГИМО МИД России.17-18 февраля в онлайн-формате проходит заседание Совета НАТО на уровне министров обороны, в ходе которого планируется обсудить вопрос о выводе сил НАТО из Афганистана и, конечно же, "поведение" России. Перед встречей официальный представитель Пентагона заявил, что Россия несет угрозу для всех членов альянса, включая США, и "использует военную силу для достижения своих целей". О результатах министерской встречи, об обсуждаемых вопросах, а также о текущем состоянии отношений России с НАТО и с США пойдет речь в рамках мероприятия.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы