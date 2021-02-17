https://ria.ru/20210217/naled-1597828049.html

В Подмосковье рассказали о борьбе с сосульками и наледью

В Подмосковье рассказали о борьбе с сосульками и наледью

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина призвала жителей региона незамедлительно сообщать в Госжилинпекцию в случае обнаружения сосулек и... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:06

2021-02-17T13:06

2021-02-17T13:06

новости подмосковья

госжилинспекция

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина призвала жителей региона незамедлительно сообщать в Госжилинпекцию в случае обнаружения сосулек и наледи на жилых домах.Она напомнила, что управляющие организации в течение всего холодного времени года обязаны наблюдать за состоянием кровель и подъездных козырьков, при необходимости незамедлительно организовывать очистку.

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/sneg-1597589601.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госжилинспекция, московская область (подмосковье)