https://ria.ru/20210217/naled-1597828049.html
В Подмосковье рассказали о борьбе с сосульками и наледью
В Подмосковье рассказали о борьбе с сосульками и наледью
Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина призвала жителей региона незамедлительно сообщать в Госжилинпекцию в случае обнаружения сосулек и... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:06
2021-02-17T13:06
2021-02-17T13:06
новости подмосковья
госжилинспекция
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155061/52/1550615257_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_e8746d8be09712d455fd3120e0e9dd9b.jpg
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина призвала жителей региона незамедлительно сообщать в Госжилинпекцию в случае обнаружения сосулек и наледи на жилых домах.Она напомнила, что управляющие организации в течение всего холодного времени года обязаны наблюдать за состоянием кровель и подъездных козырьков, при необходимости незамедлительно организовывать очистку.
https://radiosputnik.ria.ru/20210215/sneg-1597589601.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155061/52/1550615257_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_4c7cbf6e9e577feb39f2ebdcfdff664c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госжилинспекция, московская область (подмосковье)