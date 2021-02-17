В Мордовии предложили варианты поддержки завода оптиковолоконных систем
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов в среду провел совещание по вопросам развития саранского завода "Оптиковолоконные системы", предложив варианты его поддержки и продвижения, сообщает пресс-служба главы республики.
Предприятие является единственным в России заводом, выпускающим оптическое волокно. Завод производит два типа телекоммуникационных оптических волокон. В 2021 году предприятие освоило новый тип продукции. Согласно планам ПАО "Ростелеком", оптическое волокно именно этого стандарта планируется применить в будущей магистральной транзитной волоконно-оптической линии связи "Европа – Азия" TEA NEXT, которая должна обеспечить значительное увеличение объема передачи информации между двумя континентами.
"Изначально на заводе планировалось производить 2,4 миллиона километров волокна в год. При поддержке Фонда развития промышленности РФ предприятие реализовало проект по увеличению производственных мощностей до 4 миллионов километров. Однако в настоящее время предприятие работает не в полную силу своих возможностей. На совещании обсудили, что нужно сделать, чтобы загрузить мощности на 100%", - говорится в сообщении.
Открывая обсуждение, врио главы Мордовии подчеркнул значимость реализации в партнерстве с корпорацией "Роснано" второй очереди производства - выпуска заготовок для производства волокна, это позволит снять зависимость от импортных поставок.
26 декабря 2020, 08:39Республика МордовияВрио главы Мордовии призвал восстановить доверие Минфина к республике
Как рассказал генеральный директор предприятия Андрей Николаев, за 5 лет работы АО "Оптиковолоконные системы" произвело более 7 миллионов километров оптического волокна. Клиентами компании являются крупнейшие кабельные заводы России и Белоруссии. Продукция сертифицирована в России, ее качество неоднократно подтверждено в рамках совместных программ тестирования с российскими и зарубежными партнерами.
На совещании были подробно рассмотрены все факторы, сдерживающие развитие российского рынка оптоволокна. Врио главы Мордовии обратил внимание, что на уровне региона практически ничего не делается для поддержки предприятия, хотя в республике создан специальный кластер "Волоконная оптика и оптоэлектроника". Здунов оценил работу кластера как неудовлетворительную и потребовал "наладить механизмы кластера".
Также врио главы Мордовии отметил отсутствие взаимодействия между предприятием и Технопарком, где создается инжиниринговый центр волоконной оптики, который, как планируется, будет заниматься разработкой специальных видов оптических волокон.