https://ria.ru/20210217/mordoviya-1597929064.html

В Мордовии предложили варианты поддержки завода оптиковолоконных систем

В Мордовии предложили варианты поддержки завода оптиковолоконных систем

Врио главы Мордовии Артём Здунов в среду провел совещание по вопросам развития саранского завода "Оптиковолоконные системы", предложив варианты его поддержки и... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T22:52

2021-02-17T22:52

2021-02-17T22:52

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

роснано

ростелеком

андрей николаев

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585236834_0:279:2910:1916_1920x0_80_0_0_adb685e725fced4bb853923af8579781.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов в среду провел совещание по вопросам развития саранского завода "Оптиковолоконные системы", предложив варианты его поддержки и продвижения, сообщает пресс-служба главы республики.Предприятие является единственным в России заводом, выпускающим оптическое волокно. Завод производит два типа телекоммуникационных оптических волокон. В 2021 году предприятие освоило новый тип продукции. Согласно планам ПАО "Ростелеком", оптическое волокно именно этого стандарта планируется применить в будущей магистральной транзитной волоконно-оптической линии связи "Европа – Азия" TEA NEXT, которая должна обеспечить значительное увеличение объема передачи информации между двумя континентами.Открывая обсуждение, врио главы Мордовии подчеркнул значимость реализации в партнерстве с корпорацией "Роснано" второй очереди производства - выпуска заготовок для производства волокна, это позволит снять зависимость от импортных поставок.Как рассказал генеральный директор предприятия Андрей Николаев, за 5 лет работы АО "Оптиковолоконные системы" произвело более 7 миллионов километров оптического волокна. Клиентами компании являются крупнейшие кабельные заводы России и Белоруссии. Продукция сертифицирована в России, ее качество неоднократно подтверждено в рамках совместных программ тестирования с российскими и зарубежными партнерами.На совещании были подробно рассмотрены все факторы, сдерживающие развитие российского рынка оптоволокна. Врио главы Мордовии обратил внимание, что на уровне региона практически ничего не делается для поддержки предприятия, хотя в республике создан специальный кластер "Волоконная оптика и оптоэлектроника". Здунов оценил работу кластера как неудовлетворительную и потребовал "наладить механизмы кластера".Также врио главы Мордовии отметил отсутствие взаимодействия между предприятием и Технопарком, где создается инжиниринговый центр волоконной оптики, который, как планируется, будет заниматься разработкой специальных видов оптических волокон.

https://ria.ru/20201226/mordoviya-1591017449.html

https://ria.ru/20210217/mordoviya-1597927807.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, республика мордовия, роснано, ростелеком, андрей николаев, экономика