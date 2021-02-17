Победители кадрового конкурса получат должности в правительстве Мордовии

"Администрация президента РФ поддержала идею проведения конкурса. Он стартует в ближайшее время и пройдет в несколько этапов. Первый этап будет заочным. В нём смогут принять участие, в том числе, люди, которые когда-то уехали из Мордовии, но сейчас готовы вернуться и работать в республике. Затем перейдём к очным этапам с приглашением экспертов. Хотим провести это в Мордовии. Это будут тимбилдинг, командообразование и другие мероприятия", - цитирует пресс-служба главы региона слова Здунова.