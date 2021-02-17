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Республика Мордовия
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Победители кадрового конкурса получат должности в правительстве Мордовии
Победители кадрового конкурса получат должности в правительстве Мордовии
Победители конкурса кадрового резерва получат должности в правительстве Мордовии, заявил врио главы республики Артем Здунов. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T22:34
2021-02-17T22:34
республика мордовия
россия
артем здунов
республика мордовия
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Победители конкурса кадрового резерва получат должности в правительстве Мордовии, заявил врио главы республики Артем Здунов.Конкурс будет проводиться по аналогии с конкурсом "Лидеры России", в нём сможет принять участие каждый, у кого есть желание попробовать свои силы на управленческой должности.Врио главы Мордовии подчеркнул, что будет составлен перечень конкретных должностей, на которые будут приглашать победителей конкурса. "Их личные дела не станут пылиться в архивах, люди точно получат назначения", - заявил Здунов.
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россия, артем здунов, республика мордовия, политика

Победители кадрового конкурса получат должности в правительстве Мордовии

22:34 17.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Победители конкурса кадрового резерва получат должности в правительстве Мордовии, заявил врио главы республики Артем Здунов.
Конкурс будет проводиться по аналогии с конкурсом "Лидеры России", в нём сможет принять участие каждый, у кого есть желание попробовать свои силы на управленческой должности.

"Администрация президента РФ поддержала идею проведения конкурса. Он стартует в ближайшее время и пройдет в несколько этапов. Первый этап будет заочным. В нём смогут принять участие, в том числе, люди, которые когда-то уехали из Мордовии, но сейчас готовы вернуться и работать в республике. Затем перейдём к очным этапам с приглашением экспертов. Хотим провести это в Мордовии. Это будут тимбилдинг, командообразование и другие мероприятия", - цитирует пресс-служба главы региона слова Здунова.

Врио главы Мордовии подчеркнул, что будет составлен перечень конкретных должностей, на которые будут приглашать победителей конкурса. "Их личные дела не станут пылиться в архивах, люди точно получат назначения", - заявил Здунов.
Вид на Саранск. Справа - фонтан у памятника Дружбы народов - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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