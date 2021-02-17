https://ria.ru/20210217/mgu-1597881455.html

Путин поручил доработать программу развития МГУ до 2030 года

Путин поручил доработать программу развития МГУ до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля принять меры по доработке проекта программы развития Московского государственного университета имени... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T17:07

2021-02-17T17:07

2021-02-17T17:07

россия

михаил мишустин

виктор садовничий

мгу имени м. в. ломоносова

владимир путин

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля принять меры по доработке проекта программы развития Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) до 2030 года, включить туда мероприятия для вклада вуза в достижение национальных целей развития и определить все источники финансирования, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства.Поручения даны после заседания попечительского совета МГУ, которое прошло 24 декабря 2020 года."Правительству РФ... принять меры по доработке проекта программы развития Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова до 2030 года, предусмотрев включение в нее мероприятий, направленных на внесение вклада университета в достижение национальных целей развития РФ, а также на определение в ней всех источников финансирования, необходимых для реализации этой программы", - говорится в сообщении. Срок исполнения обозначен как 1 апреля 2021 года. Ответственные за исполнение - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и ректор МГУ Виктор Садовничий.Кроме того, что правительству поручено выработать единый подход к разработке программ развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, в том числе к их структуре и содержанию, предусмотрев, что приоритетной задачей деятельности таких образовательных организаций является внесение ими вклада в достижение национальных целей развития РФ.Также кабмину поручено до 1 сентября обеспечить подготовку и внесение в законодательство РФ изменений, направленных на совершенствование порядка разработки и утверждения программ развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования.

https://ria.ru/20210208/mozg-1596530748.html

https://ria.ru/20210116/stroitelstvo-1593327102.html

россия

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россия, михаил мишустин, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, владимир путин