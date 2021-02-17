https://ria.ru/20210217/matkapital-1597832325.html

Путин не поддержал идею Жириновского давать маткапитал за отказ от аборта

Путин не поддержал идею Жириновского давать маткапитал за отказ от аборта

Президент РФ Владимир Путин не поддержал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского давать россиянкам маткапитал за отказ от аборта и пошутил, что председатель... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:27

2021-02-17T13:27

2021-02-17T13:27

россия

владимир путин

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не поддержал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского давать россиянкам маткапитал за отказ от аборта и пошутил, что председатель либерал-демократов способен "и уговорить (рожать - Прим. ред.), и гинекологом работать".Жириновский в ходе встречи президента с лидерами думских фракций предложил давать маткапитал женщинам за отказ от аборта, даже если она потом откажется от ребенка и о нем будет заботиться государство."Это тяжелый вопрос. Он и в моральном плане и в экономическом. Давайте мы подумаем над этим отдельно. Это такая очень сложная вещь. Она не так просто решается. Конечно, надо сделать все, чтобы женщину побуждать оставить ребенка. Это правильно. Но все-таки нужно делать другими средствами", - ответил Путин.По мнению главы государства, важнее поддержать женщину, которая осталась с ребенком одна."Давайте эксперимент проведем хотя бы в одном городе - и вы увидите, что 10 женщин обратились за абортом, 5 согласились родить и получить деньги. Мы же не говорим насильно что-то - мы говорим: вам надо родить, иначе ущерб здоровью. Но вы не хотите ребенка - мы согласны", - предложил Жириновский.Он пояснил, что предложение должно реализовываться только на добровольной основе. "Мы уговорим доносить и заберем (ребенка – ред.) обязательно. И заплатим. Иди домой - отдыхай и лечись", - сказал политик.По его оценке, такая мера поддержки дала бы России дополнительно от 500 тысяч до миллиона рождений в год."Владимир Владимирович, я же не могу пойти гинекологом куда-то и сидеть уговаривать женщин", - эмоционально высказался Жириновский."Вы и уговорить можете, и гинекологом можете работать. Я думаю, сомнений нет, вы все можете. Это точно", - пошутил Путин.

https://ria.ru/20210130/zhirinovskiy-1595242870.html

https://ria.ru/20200826/armiya-1576333285.html

https://ria.ru/20191127/1561567659.html

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россия, владимир путин, владимир жириновский, общество