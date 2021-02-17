https://ria.ru/20210217/kuzbass-1597821694.html

СК проверит информацию об избиении школьницы сверстницами в Кузбассе

СК проверит информацию об избиении школьницы сверстницами в Кузбассе

СУСК Кузбасса проверяет размещенную в местных СМИ информацию о том, что у торгового центра в городе Прокопьевск три школьницы жестоко избили сверстницу,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:40

2021-02-17T12:40

2021-02-17T13:25

прокопьевск

происшествия

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КЕМЕРОВО, 17 фев - РИА Новости. СУСК Кузбасса проверяет размещенную в местных СМИ информацию о том, что у торгового центра в городе Прокопьевск три школьницы жестоко избили сверстницу, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее местные СМИ опубликовали информацию, что три 12-летних школьницы в Прокопьевске у одного из торговых центров избили сверстницу до сотрясения мозга. Пострадавшую госпитализировали в нейрохирургическое отделение.Свою проверку данной информации начала и прокуратура Кузбасса.Также городская прокуратура контролирует процессуальную проверку по данному факту, и "при выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования".

https://ria.ru/20210201/izbienie-1595589044.html

прокопьевск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокопьевск, происшествия