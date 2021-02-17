Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/kuzbass-1597821694.html
СК проверит информацию об избиении школьницы сверстницами в Кузбассе
СК проверит информацию об избиении школьницы сверстницами в Кузбассе
СУСК Кузбасса проверяет размещенную в местных СМИ информацию о том, что у торгового центра в городе Прокопьевск три школьницы жестоко избили сверстницу,... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T12:40
2021-02-17T13:25
прокопьевск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
КЕМЕРОВО, 17 фев - РИА Новости. СУСК Кузбасса проверяет размещенную в местных СМИ информацию о том, что у торгового центра в городе Прокопьевск три школьницы жестоко избили сверстницу, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее местные СМИ опубликовали информацию, что три 12-летних школьницы в Прокопьевске у одного из торговых центров избили сверстницу до сотрясения мозга. Пострадавшую госпитализировали в нейрохирургическое отделение.Свою проверку данной информации начала и прокуратура Кузбасса.Также городская прокуратура контролирует процессуальную проверку по данному факту, и "при выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования".
https://ria.ru/20210201/izbienie-1595589044.html
прокопьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокопьевск, происшествия

СК проверит информацию об избиении школьницы сверстницами в Кузбассе

12:40 17.02.2021 (обновлено: 13:25 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 17 фев - РИА Новости. СУСК Кузбасса проверяет размещенную в местных СМИ информацию о том, что у торгового центра в городе Прокопьевск три школьницы жестоко избили сверстницу, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее местные СМИ опубликовали информацию, что три 12-летних школьницы в Прокопьевске у одного из торговых центров избили сверстницу до сотрясения мозга. Пострадавшую госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 21:57
В избиении ребенка под Рязанью обвинили его мать
"По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… проводится доследственная проверка. Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации. Если такой факт имел место, то проанализировать причины и условия, способствовавшие такому поведению подростков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщает ведомство.
Свою проверку данной информации начала и прокуратура Кузбасса.
"Прокуратурой области в связи с этим организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья. Проведение проверки поручено прокуратуре города Прокопьевска", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Также городская прокуратура контролирует процессуальную проверку по данному факту, и "при выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования".
 
ПрокопьевскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
02:13Геронтолог назвал способы продлить молодость и жизнь
Лента новостейМолния