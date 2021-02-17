СК проверит информацию об избиении школьницы сверстницами в Кузбассе
12:40 17.02.2021 (обновлено: 13:25 17.02.2021)
КЕМЕРОВО, 17 фев - РИА Новости. СУСК Кузбасса проверяет размещенную в местных СМИ информацию о том, что у торгового центра в городе Прокопьевск три школьницы жестоко избили сверстницу, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее местные СМИ опубликовали информацию, что три 12-летних школьницы в Прокопьевске у одного из торговых центров избили сверстницу до сотрясения мозга. Пострадавшую госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… проводится доследственная проверка. Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации. Если такой факт имел место, то проанализировать причины и условия, способствовавшие такому поведению подростков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщает ведомство.
Свою проверку данной информации начала и прокуратура Кузбасса.
"Прокуратурой области в связи с этим организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья. Проведение проверки поручено прокуратуре города Прокопьевска", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Также городская прокуратура контролирует процессуальную проверку по данному факту, и "при выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования".