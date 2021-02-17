https://ria.ru/20210217/kuban-1597829647.html

На Кубани ввели режим ЧС из-за сильного снегопада

На Кубани ввели режим ЧС из-за сильного снегопада

Власти Апшеронского района Кубани из-за сильного снегопада второй раз за сутки ввели режим ЧС, сообщается в аккаунте местной администрации в Instagram. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:15

2021-02-17T13:15

2021-02-17T13:15

апшеронский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Власти Апшеронского района Кубани из-за сильного снегопада второй раз за сутки ввели режим ЧС, сообщается в аккаунте местной администрации в Instagram.Менее суток назад в аккаунте муниципалитета в Instagram появилось сообщение о введении из-за сильного снегопада режима ЧС, через 6 часов там же появился релиз об отмене режима "в связи с отсутствием обстоятельств, послуживших основанием для введения". В среду днём в аккаунте появилось сообщение, что местные власти снова поменяли мнение о целесообразности установления режима ЧС.Отмечается, что в настоящее время региональные дороги расчищает 31 единица техники, на дорогах районного значения работают 6 единиц снегоуборочной техники, дорогах городских и сельских поселений – 34 единицы. Лопатами снег расчищают около 250 человек.

https://ria.ru/20210217/sakhalin-1597799780.html

апшеронский район

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

апшеронский район, краснодарский край