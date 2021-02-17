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На Кубани ввели режим ЧС из-за сильного снегопада
На Кубани ввели режим ЧС из-за сильного снегопада
Власти Апшеронского района Кубани из-за сильного снегопада второй раз за сутки ввели режим ЧС, сообщается в аккаунте местной администрации в Instagram. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:15
2021-02-17T13:15
апшеронский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Власти Апшеронского района Кубани из-за сильного снегопада второй раз за сутки ввели режим ЧС, сообщается в аккаунте местной администрации в Instagram.Менее суток назад в аккаунте муниципалитета в Instagram появилось сообщение о введении из-за сильного снегопада режима ЧС, через 6 часов там же появился релиз об отмене режима "в связи с отсутствием обстоятельств, послуживших основанием для введения". В среду днём в аккаунте появилось сообщение, что местные власти снова поменяли мнение о целесообразности установления режима ЧС.Отмечается, что в настоящее время региональные дороги расчищает 31 единица техники, на дорогах районного значения работают 6 единиц снегоуборочной техники, дорогах городских и сельских поселений – 34 единицы. Лопатами снег расчищают около 250 человек.
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апшеронский район, краснодарский край

На Кубани ввели режим ЧС из-за сильного снегопада

13:15 17.02.2021
 
© Фото : @AlekseiKopaigorodskii/TelegramПоследствия снегопада в Сочи
Последствия снегопада в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : @AlekseiKopaigorodskii/Telegram
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Власти Апшеронского района Кубани из-за сильного снегопада второй раз за сутки ввели режим ЧС, сообщается в аккаунте местной администрации в Instagram.
Менее суток назад в аккаунте муниципалитета в Instagram появилось сообщение о введении из-за сильного снегопада режима ЧС, через 6 часов там же появился релиз об отмене режима "в связи с отсутствием обстоятельств, послуживших основанием для введения". В среду днём в аккаунте появилось сообщение, что местные власти снова поменяли мнение о целесообразности установления режима ЧС.
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"В Апшеронском районе введен режим повышенной готовности. Все службы продолжают работать в круглосуточном режиме. Техника по мере очередности проводит расчистку дорог и улиц от снега", - говорится в публикации.
Отмечается, что в настоящее время региональные дороги расчищает 31 единица техники, на дорогах районного значения работают 6 единиц снегоуборочной техники, дорогах городских и сельских поселений – 34 единицы. Лопатами снег расчищают около 250 человек.
 
Апшеронский районКраснодарский край
 
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