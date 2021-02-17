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На Кубани неизвестный ограбил 101-летнего ветерана
На Кубани неизвестный ограбил 101-летнего ветерана
Полиция на Кубани разыскивает грабителя, который лишил 101-летнего ветерана всех сбережений, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:05
2021-02-17T10:05
гумвд
вениамин кондратьев
краснодарский край
кропоткин
происшествия
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Полиция на Кубани разыскивает грабителя, который лишил 101-летнего ветерана всех сбережений, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Во вторник губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в своём Telegram-канале, что в Кропоткине неизвестный ограбил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Терехова, похитив все его сбережения. Глава региона написал, что попросил правоохранителей найти грабителя и наказать по всей строгости закона, а пока те будут работать, поручил оказать пострадавшему помощь.
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краснодарский край
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гумвд, вениамин кондратьев, краснодарский край, кропоткин, происшествия

На Кубани неизвестный ограбил 101-летнего ветерана

10:05 17.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Полиция на Кубани разыскивает грабителя, который лишил 101-летнего ветерана всех сбережений, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
Во вторник губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в своём Telegram-канале, что в Кропоткине неизвестный ограбил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Терехова, похитив все его сбережения. Глава региона написал, что попросил правоохранителей найти грабителя и наказать по всей строгости закона, а пока те будут работать, поручил оказать пострадавшему помощь.
Задержание - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 09:50
В Красноярском крае задержали подозреваемых в убийстве ветерана
"Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление местонахождения злоумышленника", - говорится в релизе ГУМВД.
 
ГУМВДВениамин КондратьевКраснодарский крайКропоткинПроисшествия
 
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