https://ria.ru/20210217/kuban-1597791611.html
На Кубани неизвестный ограбил 101-летнего ветерана
На Кубани неизвестный ограбил 101-летнего ветерана
Полиция на Кубани разыскивает грабителя, который лишил 101-летнего ветерана всех сбережений, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:05
2021-02-17T10:05
2021-02-17T10:05
гумвд
вениамин кондратьев
краснодарский край
кропоткин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Полиция на Кубани разыскивает грабителя, который лишил 101-летнего ветерана всех сбережений, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Во вторник губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в своём Telegram-канале, что в Кропоткине неизвестный ограбил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Терехова, похитив все его сбережения. Глава региона написал, что попросил правоохранителей найти грабителя и наказать по всей строгости закона, а пока те будут работать, поручил оказать пострадавшему помощь.
https://ria.ru/20210209/ubiystvo-1596621086.html
краснодарский край
кропоткин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, вениамин кондратьев, краснодарский край, кропоткин, происшествия