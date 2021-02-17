https://ria.ru/20210217/kuban-1597791611.html

На Кубани неизвестный ограбил 101-летнего ветерана

На Кубани неизвестный ограбил 101-летнего ветерана

Полиция на Кубани разыскивает грабителя, который лишил 101-летнего ветерана всех сбережений, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:05

2021-02-17T10:05

2021-02-17T10:05

гумвд

вениамин кондратьев

краснодарский край

кропоткин

происшествия

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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Полиция на Кубани разыскивает грабителя, который лишил 101-летнего ветерана всех сбережений, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Во вторник губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в своём Telegram-канале, что в Кропоткине неизвестный ограбил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Терехова, похитив все его сбережения. Глава региона написал, что попросил правоохранителей найти грабителя и наказать по всей строгости закона, а пока те будут работать, поручил оказать пострадавшему помощь.

https://ria.ru/20210209/ubiystvo-1596621086.html

краснодарский край

кропоткин

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2021

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гумвд, вениамин кондратьев, краснодарский край, кропоткин, происшествия