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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597867929.html
В США выявили 62 тысячи новых случаев COVID-19
В США выявили 62 тысячи новых случаев COVID-19
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось более чем на 62 тысячи, скончались еще свыше 1,7 тысячи пациентов,... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:09
2021-02-17T16:09
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось более чем на 62 тысячи, скончались еще свыше 1,7 тысячи пациентов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа в Соединенных Штатах выявили 62 398 случаев заражения и 1 756 летальных исходов из-за COVID-19.Общее число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии в США достигло 27 757 505, скончались 488 100 пациентов с подтвержденным COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили 62 тысячи новых случаев COVID-19

16:09 17.02.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкСотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке
Сотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось более чем на 62 тысячи, скончались еще свыше 1,7 тысячи пациентов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа в Соединенных Штатах выявили 62 398 случаев заражения и 1 756 летальных исходов из-за COVID-19.
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Общее число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии в США достигло 27 757 505, скончались 488 100 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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