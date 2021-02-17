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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597862024.html
Эксперт оценил вероятность передачи коронавируса на свежем воздухе
Эксперт оценил вероятность передачи коронавируса на свежем воздухе
Коронавирус не передается активно на открытом воздухе, основные заражения происходят в помещениях, заявил научный советник британского правительства Марк... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:40
2021-02-17T15:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
англия
в мире
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ЛОНДОН, 17 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Коронавирус не передается активно на открытом воздухе, основные заражения происходят в помещениях, заявил научный советник британского правительства Марк Вулхаус.Ранее эксперты отмечали, что вероятность заражения COVID-19 на открытых пространствах гораздо ниже, чем в помещении, однако предупреждали, что риск повышается, если люди собираются в группы. На основании этих выводов были запрещены встречи на свежем воздухе и выпущены рекомендации соблюдать социальную дистанцию на улице, особенно в очередях в магазины."Свидетельства, в том числе за март и апрель прошлого года (после начала эпидемии в Британии), показывают, что вирус не распространяется достаточно хорошо на открытых пространствах. Есть очень и очень небольшое количество свидетельств, говорящих о том, что какие-либо случаи заражения случались в Британии на свежем воздухе", - сказал эксперт, выступая в палате общин британского парламента.Он считает, что эту информацию правительству необходимо учесть при принятии решения о сроках выхода из локдауна."Я думаю, выйти из локдауна можно раньше... И мы также должны подумать о том, чтобы открыть школы гораздо раньше, чем планируется", - добавил Вулхаус.Правительство Британии 22 февраля намерено представить план вывода Англии из введенного в начале января карантина. Сроки окончания локдауна не называются, однако эксперты и медики ранее не исключали, что власти могут сохранять локдаун до мая или даже до лета, пока не вакцинируют от COVID-19 большую часть населения. Школы в Англии могут возобновить работу после 8 марта.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, англия, в мире

Эксперт оценил вероятность передачи коронавируса на свежем воздухе

15:40 17.02.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Depositphotos / viz-arch
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ЛОНДОН, 17 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Коронавирус не передается активно на открытом воздухе, основные заражения происходят в помещениях, заявил научный советник британского правительства Марк Вулхаус.
Ранее эксперты отмечали, что вероятность заражения COVID-19 на открытых пространствах гораздо ниже, чем в помещении, однако предупреждали, что риск повышается, если люди собираются в группы. На основании этих выводов были запрещены встречи на свежем воздухе и выпущены рекомендации соблюдать социальную дистанцию на улице, особенно в очередях в магазины.
"Свидетельства, в том числе за март и апрель прошлого года (после начала эпидемии в Британии), показывают, что вирус не распространяется достаточно хорошо на открытых пространствах. Есть очень и очень небольшое количество свидетельств, говорящих о том, что какие-либо случаи заражения случались в Британии на свежем воздухе", - сказал эксперт, выступая в палате общин британского парламента.
Он считает, что эту информацию правительству необходимо учесть при принятии решения о сроках выхода из локдауна.
"Я думаю, выйти из локдауна можно раньше... И мы также должны подумать о том, чтобы открыть школы гораздо раньше, чем планируется", - добавил Вулхаус.
Правительство Британии 22 февраля намерено представить план вывода Англии из введенного в начале января карантина. Сроки окончания локдауна не называются, однако эксперты и медики ранее не исключали, что власти могут сохранять локдаун до мая или даже до лета, пока не вакцинируют от COVID-19 большую часть населения. Школы в Англии могут возобновить работу после 8 марта.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнглияВ мире
 
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