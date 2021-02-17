https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597853269.html

Еврокомиссия запустила программу по изучению новых штаммов коронавируса

Еврокомиссия запустила программу по изучению новых штаммов коронавируса

Европейская комиссия запускает программу HERA incubator по изучению новых штаммов коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:08

2021-02-17T15:08

2021-02-17T15:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Европейская комиссия запускает программу HERA incubator по изучению новых штаммов коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания в среду коллегии еврокомиссаров.Глава ЕК пояснила, что в ЕС оперативно реагируют на опасности возникающих новых штаммов коронавируса. "Ситуация меняется, появляются новые штаммы. До настоящего момента вакцины, одобренные в Европе, эффективны против новых вариантов, но эти варианты более опасны, могут привести к большим потерям. Новые появляющиеся варианты могут быть более устойчивы к существующим вакцинам", - добавила она.Ожидается, что программа HERA incubator объединит усилия фармацевтической отрасли, лабораторий, органов здравоохранения и исследователей, чтобы эффективнее противостоять новым появляющимся штаммам, возникновением и распространением которых в ЕС крайне обеспокоены.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/shtamm-1597701600.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, еврокомиссия