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Еврокомиссия запустила программу по изучению новых штаммов коронавируса
Еврокомиссия запустила программу по изучению новых штаммов коронавируса
Европейская комиссия запускает программу HERA incubator по изучению новых штаммов коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:08
2021-02-17T15:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Европейская комиссия запускает программу HERA incubator по изучению новых штаммов коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания в среду коллегии еврокомиссаров.Глава ЕК пояснила, что в ЕС оперативно реагируют на опасности возникающих новых штаммов коронавируса. "Ситуация меняется, появляются новые штаммы. До настоящего момента вакцины, одобренные в Европе, эффективны против новых вариантов, но эти варианты более опасны, могут привести к большим потерям. Новые появляющиеся варианты могут быть более устойчивы к существующим вакцинам", - добавила она.Ожидается, что программа HERA incubator объединит усилия фармацевтической отрасли, лабораторий, органов здравоохранения и исследователей, чтобы эффективнее противостоять новым появляющимся штаммам, возникновением и распространением которых в ЕС крайне обеспокоены.
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коронавирус covid-19, еврокомиссия

Еврокомиссия запустила программу по изучению новых штаммов коронавируса

15:08 17.02.2021 (обновлено: 15:30 17.02.2021)
 
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкИзображение "британского" штамма нового коронавируса, полученное учеными института "Вектор"
Изображение британского штамма нового коронавируса, полученное учеными института Вектор - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Пресс-служба Роспотребнадзора
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Европейская комиссия запускает программу HERA incubator по изучению новых штаммов коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания в среду коллегии еврокомиссаров.
"Чтобы иметь преимущество, мы сегодня запускаем инкубатор HERA. Он объединяет ученых, промышленность, власти, позволяет мобилизовать ресурсы для принятия этого вызова", - сказала она.
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 15:26Сказано в эфире
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Глава ЕК пояснила, что в ЕС оперативно реагируют на опасности возникающих новых штаммов коронавируса. "Ситуация меняется, появляются новые штаммы. До настоящего момента вакцины, одобренные в Европе, эффективны против новых вариантов, но эти варианты более опасны, могут привести к большим потерям. Новые появляющиеся варианты могут быть более устойчивы к существующим вакцинам", - добавила она.
Ожидается, что программа HERA incubator объединит усилия фармацевтической отрасли, лабораторий, органов здравоохранения и исследователей, чтобы эффективнее противостоять новым появляющимся штаммам, возникновением и распространением которых в ЕС крайне обеспокоены.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Еврокомиссия
 
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