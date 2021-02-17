Еврокомиссия запустила программу по изучению новых штаммов коронавируса
15:08 17.02.2021 (обновлено: 15:30 17.02.2021)
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкИзображение "британского" штамма нового коронавируса, полученное учеными института "Вектор"
© Пресс-служба Роспотребнадзора
БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Европейская комиссия запускает программу HERA incubator по изучению новых штаммов коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания в среду коллегии еврокомиссаров.
"Чтобы иметь преимущество, мы сегодня запускаем инкубатор HERA. Он объединяет ученых, промышленность, власти, позволяет мобилизовать ресурсы для принятия этого вызова", - сказала она.
Глава ЕК пояснила, что в ЕС оперативно реагируют на опасности возникающих новых штаммов коронавируса. "Ситуация меняется, появляются новые штаммы. До настоящего момента вакцины, одобренные в Европе, эффективны против новых вариантов, но эти варианты более опасны, могут привести к большим потерям. Новые появляющиеся варианты могут быть более устойчивы к существующим вакцинам", - добавила она.
Ожидается, что программа HERA incubator объединит усилия фармацевтической отрасли, лабораторий, органов здравоохранения и исследователей, чтобы эффективнее противостоять новым появляющимся штаммам, возникновением и распространением которых в ЕС крайне обеспокоены.