https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597834389.html
В Москве за сутки госпитализировали 715 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 715 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализировали 715 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:35
2021-02-17T13:35
2021-02-17T13:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировали 715 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что в столице выздоровели ещё 2 243 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 876 141.Ранее сообщалось, что в столице скончалось 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597791159.html
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коронавирус в россии, москва