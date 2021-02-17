https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597803757.html

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен в Туве — 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:06

2021-02-17T11:06

2021-02-17T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

республика тыва

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен в Туве — 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597771375.html

россия

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, республика тыва