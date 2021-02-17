https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597803757.html
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен в Туве — 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:06
2021-02-17T11:06
2021-02-17T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен в Туве — 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597771375.html
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коронавирус в россии, россия, республика тыва