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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597791159.html
Аксенов рассказал о хороших новостях в борьбе с коронавирусом в Крыму
Аксенов рассказал о хороших новостях в борьбе с коронавирусом в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике наметилась динамика по снижению числа заражения новой коронавирусной инфекцией, назвав данную тенденцию... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:02
2021-02-17T10:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике наметилась динамика по снижению числа заражения новой коронавирусной инфекцией, назвав данную тенденцию хорошими новостями.Руководитель крымского управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская подтвердила, что в Крыму прослеживается четкая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом."Темпы снижения меняются из недели в неделю, но в целом эта тенденция сохраняется на протяжении последних четырех недель, и мы можем говорить, что эта тенденция стабильная", - сказала она.Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Крыму 15 декабря. С начала пандемии на полуострове выявлено более 34,6 тысячи случаев коронавируса, более 30,2 тысячи человек выздоровели.
https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597693635.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым

Аксенов рассказал о хороших новостях в борьбе с коронавирусом в Крыму

10:02 17.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник мобильного госпиталя Минобороны для лечения больных с коронавирусом в Симферополе
Медицинский работник мобильного госпиталя Минобороны для лечения больных с коронавирусом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике наметилась динамика по снижению числа заражения новой коронавирусной инфекцией, назвав данную тенденцию хорошими новостями.
"У нас хорошие новости за прошедшую неделю. Подтверждено 967 случаев новой коронавирусной инфекции. Впервые за последние время мы вышли на показатель меньше тысячи за неделю. Ситуация движется в положительном русле", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
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Руководитель крымского управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская подтвердила, что в Крыму прослеживается четкая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.
"Темпы снижения меняются из недели в неделю, но в целом эта тенденция сохраняется на протяжении последних четырех недель, и мы можем говорить, что эта тенденция стабильная", - сказала она.
Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Крыму 15 декабря. С начала пандемии на полуострове выявлено более 34,6 тысячи случаев коронавируса, более 30,2 тысячи человек выздоровели.
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