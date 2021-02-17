https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597791159.html

Аксенов рассказал о хороших новостях в борьбе с коронавирусом в Крыму

Аксенов рассказал о хороших новостях в борьбе с коронавирусом в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике наметилась динамика по снижению числа заражения новой коронавирусной инфекцией, назвав данную тенденцию... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:02

2021-02-17T10:02

2021-02-17T10:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей аксенов (политик)

здоровье - общество

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике наметилась динамика по снижению числа заражения новой коронавирусной инфекцией, назвав данную тенденцию хорошими новостями.Руководитель крымского управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская подтвердила, что в Крыму прослеживается четкая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом."Темпы снижения меняются из недели в неделю, но в целом эта тенденция сохраняется на протяжении последних четырех недель, и мы можем говорить, что эта тенденция стабильная", - сказала она.Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Крыму 15 декабря. С начала пандемии на полуострове выявлено более 34,6 тысячи случаев коронавируса, более 30,2 тысячи человек выздоровели.

https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597693635.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым