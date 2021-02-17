Аксенов рассказал о хороших новостях в борьбе с коронавирусом в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник мобильного госпиталя Минобороны для лечения больных с коронавирусом в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике наметилась динамика по снижению числа заражения новой коронавирусной инфекцией, назвав данную тенденцию хорошими новостями.
"У нас хорошие новости за прошедшую неделю. Подтверждено 967 случаев новой коронавирусной инфекции. Впервые за последние время мы вышли на показатель меньше тысячи за неделю. Ситуация движется в положительном русле", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
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Руководитель крымского управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач региона Наталья Пеньковская подтвердила, что в Крыму прослеживается четкая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.
"Темпы снижения меняются из недели в неделю, но в целом эта тенденция сохраняется на протяжении последних четырех недель, и мы можем говорить, что эта тенденция стабильная", - сказала она.
Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Крыму 15 декабря. С начала пандемии на полуострове выявлено более 34,6 тысячи случаев коронавируса, более 30,2 тысячи человек выздоровели.