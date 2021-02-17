https://ria.ru/20210217/koronavirus-1597771375.html

ВОЗ оценила масштаб распространения новых штаммов коронавируса

ВОЗ оценила масштаб распространения новых штаммов коронавируса

Число новых случаев COVID-19 снижается уже пятую неделю, при этом число стран, где выявлены мутации коронавируса, продолжает расти, сообщает Всемирная... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T01:49

2021-02-17T01:49

2021-02-17T01:49

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

воз

москва

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 снижается уже пятую неделю, при этом число стран, где выявлены мутации коронавируса, продолжает расти, сообщает Всемирная организация здравоохранения.В мире, по данным организации, за неделю с 8 по 14 февраля было зафиксировано 2 726 974 новых случаев и 81 340 летальных исходов.В то же время, по данным ВОЗ, "британский", "южноафриканский" и "бразильский" варианты коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться. Так, согласно ВОЗ, "британский" штамм был обнаружен уже в 94 странах, "южноафриканский" в 46 странах, а "бразильский" штамм - в 21.

https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597758841.html

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2021

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