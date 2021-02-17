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ВОЗ оценила масштаб распространения новых штаммов коронавируса
ВОЗ оценила масштаб распространения новых штаммов коронавируса
Число новых случаев COVID-19 снижается уже пятую неделю, при этом число стран, где выявлены мутации коронавируса, продолжает расти, сообщает Всемирная... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T01:49
2021-02-17T01:49
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
москва
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 снижается уже пятую неделю, при этом число стран, где выявлены мутации коронавируса, продолжает расти, сообщает Всемирная организация здравоохранения.В мире, по данным организации, за неделю с 8 по 14 февраля было зафиксировано 2 726 974 новых случаев и 81 340 летальных исходов.В то же время, по данным ВОЗ, "британский", "южноафриканский" и "бразильский" варианты коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться. Так, согласно ВОЗ, "британский" штамм был обнаружен уже в 94 странах, "южноафриканский" в 46 странах, а "бразильский" штамм - в 21.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, москва, в мире

ВОЗ оценила масштаб распространения новых штаммов коронавируса

01:49 17.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит занятия физкультурой для пациентов во временном госпитале для больных COVID-19
Медицинский работник проводит занятия физкультурой для пациентов во временном госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 снижается уже пятую неделю, при этом число стран, где выявлены мутации коронавируса, продолжает расти, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
"Число зарегистрированных новых случаев во всем мире продолжало снижаться: на прошлой неделе было 2,7 миллиона новых случаев, что на 16% меньше... по сравнению с предыдущей неделей. Число зарегистрированных новых смертей также снизилось: на прошлой неделе сообщалось о 81 тысяче новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении на сайте ВОЗ.
В мире, по данным организации, за неделю с 8 по 14 февраля было зафиксировано 2 726 974 новых случаев и 81 340 летальных исходов.
В то же время, по данным ВОЗ, "британский", "южноафриканский" и "бразильский" варианты коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться. Так, согласно ВОЗ, "британский" штамм был обнаружен уже в 94 странах, "южноафриканский" в 46 странах, а "бразильский" штамм - в 21.
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