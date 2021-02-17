https://ria.ru/20210217/kontrakt-1597824395.html

Москва заключила новый офсетный контракт в фармацевтике

Москва заключила новый офсетный контракт в фармацевтике

Правительство Москвы заключило офсетный контракт с Московским эндокринным заводом о локализации на территории города производства 20 наименований лекарственных... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:49

2021-02-17T12:49

2021-02-17T12:49

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Правительство Москвы заключило офсетный контракт с Московским эндокринным заводом о локализации на территории города производства 20 наименований лекарственных средств, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Офсетный контракт предусматривает госзакупку товара и встречные инвестиционные обязательства поставщика по локализации производства.Отмечается, что подписание такого контракта в равной степени выгодно и городу, и бизнесу. Для столицы – это новые рабочие места, увеличение налоговых поступлений и экономия бюджетных средств. Инвесторы при заключении офсетного контракта получают платежеспособного заказчика, долгосрочную гарантию сбыта локализуемой продукции, последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков.Он напомнил, что при реализации проекта бизнес может также рассчитывать на различные льготы от города в рамках действующих мер поддержки: земельные участки для размещения производства, снижение налогов, арендных ставок за землю и субсидирование до половины расходов на подключение к сетям.

https://ria.ru/20210216/mosprom-1597670887.html

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москва, новости компаний - экономика