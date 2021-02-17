Москва заключила новый офсетный контракт в фармацевтике
© РИА Новости / Евгений Козырев / Перейти в фотобанкСотрудницы в физико-химической лаборатории отдела контроля качества на предприятии "Фармасинтез" в Иркутске
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Правительство Москвы заключило офсетный контракт с Московским эндокринным заводом о локализации на территории города производства 20 наименований лекарственных средств, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Офсетный контракт предусматривает госзакупку товара и встречные инвестиционные обязательства поставщика по локализации производства.
"Это уже пятый офсетный контракт, заключенный в столице, и третий – в фармацевтике, еще два офсета заключены с производителями медизделий и детского питания. В настоящий момент совокупный объем частных инвестиций по пяти подписанным Москвой офсетам составляет 12,9 миллиарда рублей, а объем закупок – 72,7 миллиарда рублей. Сейчас в планах у столицы заключение офсетных контрактов в таких отраслях, как ИТ-оборудование, транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.
Отмечается, что подписание такого контракта в равной степени выгодно и городу, и бизнесу. Для столицы – это новые рабочие места, увеличение налоговых поступлений и экономия бюджетных средств. Инвесторы при заключении офсетного контракта получают платежеспособного заказчика, долгосрочную гарантию сбыта локализуемой продукции, последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков.
"Поставщик пятого офсета был определен по итогам открытого конкурса, на который была подана одна заявка – от Московского эндокринного завода. Комиссия рассмотрела это предложение и определила, что оно соответствует всем условиям конкурсной документации. В течение двух лет на предприятии будет налажен выпуск противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков. Объем частных инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей. Москва, в свою очередь, гарантирует инвестору закупку лекарств, произведенных на заводе, на 1,1 миллиарда рублей в течение 8 лет", - пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Он напомнил, что при реализации проекта бизнес может также рассчитывать на различные льготы от города в рамках действующих мер поддержки: земельные участки для размещения производства, снижение налогов, арендных ставок за землю и субсидирование до половины расходов на подключение к сетям.