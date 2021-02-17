https://ria.ru/20210217/konkurs-1597874058.html

Открыт прием заявок на конкурс проектов в сфере креативных индустрий

Открыт прием заявок на конкурс проектов в сфере креативных индустрий

Начался прием заявок на ежегодный всероссийский конкурс проектов в сфере креативных индустрий Art Team. Авторы из России в возрасте от 18 до 35 лет будут... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:31

2021-02-17T16:31

2021-02-17T17:05

россия

общество

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Начался прием заявок на ежегодный всероссийский конкурс проектов в сфере креативных индустрий Art Team. Авторы из России в возрасте от 18 до 35 лет будут соревноваться в шести номинациях: "Образование в креативных индустриях", "Digital-проект в культуре", "Современное искусство", "Место силы", "Дизайн", "Культурный туризм и наследие".Заявка должна содержать описание проекта, "дорожную карту", финансовую модель, а также дизайн-проект или презентацию. Проекты принимаются на официальном сайте Art Team. С полными требованиями можно ознакомиться по ссылке. Дата окончания приема работ – 15 марта 2021 года, сообщила пресс-служба конкурса.1 апреля будут названы имена победителей – авторов 60 наиболее перспективных проектов, по оценке жюри. Они разделятся на три команды, каждую из которых возглавит опытный наставник, эксперт в области создания, реализации и управления проектами. В процессе обучения под руководством наставников участники смогут развить управленческие навыки, усилить свои проекты, превратив их в бизнес-план, и уже в этом году получить поддержку и запустить его в работу.В июле все финалисты встретятся в Москве на очном образовательном интенсиве от ведущих специалистов в сфере креативных индустрий и опытных управленцев. По завершении обучения будут определены шесть победителей, которые смогут лично презентовать проекты на "Российской креативной неделе" в формате питчинга, а также принять участие в открытых совещаниях с представителями органов власти субъектов. Результатом Art Team в 2021 году станут подписанные соглашения о реализации проектов победителей на территории регионов при поддержке правительств субъектов.Всероссийский конкурс Art Team был запущен в 2020 году. Проект Art Team организован ФГБУ "Роскультцентр” совместно с АНО "Центр кинофестивалей и международных программ" при поддержке Фонда президентских грантов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество