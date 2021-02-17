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Открыт прием заявок на конкурс проектов в сфере креативных индустрий
Открыт прием заявок на конкурс проектов в сфере креативных индустрий
Начался прием заявок на ежегодный всероссийский конкурс проектов в сфере креативных индустрий Art Team. Авторы из России в возрасте от 18 до 35 лет будут... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:31
2021-02-17T16:31
2021-02-17T17:05
россия
общество
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Начался прием заявок на ежегодный всероссийский конкурс проектов в сфере креативных индустрий Art Team. Авторы из России в возрасте от 18 до 35 лет будут соревноваться в шести номинациях: "Образование в креативных индустриях", "Digital-проект в культуре", "Современное искусство", "Место силы", "Дизайн", "Культурный туризм и наследие".Заявка должна содержать описание проекта, "дорожную карту", финансовую модель, а также дизайн-проект или презентацию. Проекты принимаются на официальном сайте Art Team. С полными требованиями можно ознакомиться по ссылке. Дата окончания приема работ – 15 марта 2021 года, сообщила пресс-служба конкурса.1 апреля будут названы имена победителей – авторов 60 наиболее перспективных проектов, по оценке жюри. Они разделятся на три команды, каждую из которых возглавит опытный наставник, эксперт в области создания, реализации и управления проектами. В процессе обучения под руководством наставников участники смогут развить управленческие навыки, усилить свои проекты, превратив их в бизнес-план, и уже в этом году получить поддержку и запустить его в работу.В июле все финалисты встретятся в Москве на очном образовательном интенсиве от ведущих специалистов в сфере креативных индустрий и опытных управленцев. По завершении обучения будут определены шесть победителей, которые смогут лично презентовать проекты на "Российской креативной неделе" в формате питчинга, а также принять участие в открытых совещаниях с представителями органов власти субъектов. Результатом Art Team в 2021 году станут подписанные соглашения о реализации проектов победителей на территории регионов при поддержке правительств субъектов.Всероссийский конкурс Art Team был запущен в 2020 году. Проект Art Team организован ФГБУ "Роскультцентр” совместно с АНО "Центр кинофестивалей и международных программ" при поддержке Фонда президентских грантов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Начался прием заявок на ежегодный всероссийский конкурс проектов в сфере креативных индустрий Art Team. Авторы из России в возрасте от 18 до 35 лет будут соревноваться в шести номинациях: "Образование в креативных индустриях", "Digital-проект в культуре", "Современное искусство", "Место силы", "Дизайн", "Культурный туризм и наследие".
Заявка должна содержать описание проекта, "дорожную карту", финансовую модель, а также дизайн-проект или презентацию. Проекты принимаются на официальном сайте Art Team
. С полными требованиями можно ознакомиться по ссылке
. Дата окончания приема работ – 15 марта 2021 года, сообщила пресс-служба конкурса.
"Проект Art Team помогает участникам не только восполнять недостаток знаний, но и оцифровывать накопленные, применить их не просто на практике, а в своем собственном деле, получая при этом обратную связь от профессионалов в данной области", – отметила Марина Абрамова, директор ФГБУ "Роскультцентр".
1 апреля будут названы имена победителей – авторов 60 наиболее перспективных проектов, по оценке жюри. Они разделятся на три команды, каждую из которых возглавит опытный наставник, эксперт в области создания, реализации и управления проектами. В процессе обучения под руководством наставников участники смогут развить управленческие навыки, усилить свои проекты, превратив их в бизнес-план, и уже в этом году получить поддержку и запустить его в работу.
В июле все финалисты встретятся в Москве на очном образовательном интенсиве от ведущих специалистов в сфере креативных индустрий и опытных управленцев. По завершении обучения будут определены шесть победителей, которые смогут лично презентовать проекты на "Российской креативной неделе" в формате питчинга, а также принять участие в открытых совещаниях с представителями органов власти субъектов. Результатом Art Team в 2021 году станут подписанные соглашения о реализации проектов победителей на территории регионов при поддержке правительств субъектов.
Всероссийский конкурс Art Team был запущен в 2020 году.
"Art Team открывает широкие возможности для создания региональных брендов, помогает продвигать уникальную идентичность российской культуры и ее регионов как залог успешного развития креативных индустрий, способствует выявлению новых творческих продуктов и расширению их географии", – подчеркнула Татьяна Шумова, президент АНО "Центр кинофестивалей и международных программ".
Проект Art Team
организован ФГБУ "Роскультцентр”
совместно с АНО "Центр кинофестивалей и международных программ" при поддержке Фонда президентских грантов.