В Туве экс-главу фонда поддержки бизнесменов заподозрили в хищении
12:46 17.02.2021 (обновлено: 12:47 17.02.2021)
КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Бывший глава фонда поддержки предпринимателей Тувы задержан по подозрению в присвоении более одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.
"При силовой поддержке бойцов спецподразделения правоохранителями задержан бывший руководитель микрокредитной компании "Фонд поддержки предпринимателей Республики Тыва", который занимал эту должность с 2015 по 2019 год. Сотрудники полиции установили, что в период с 2016 по 2018 год руководитель организации, используя своё служебное положение, похитил бюджетные денежные средства на общую сумму, превышающую один миллион рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что похищенные средства выделялись в рамках госпрограммы по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в Туве. Факт присвоения был раскрыт сотрудниками УЭБиПК МВД по Туве и республиканского главка ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".
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