https://ria.ru/20210217/khischenie-1597823635.html

В Туве экс-главу фонда поддержки бизнесменов заподозрили в хищении

В Туве экс-главу фонда поддержки бизнесменов заподозрили в хищении

Бывший глава фонда поддержки предпринимателей Тувы задержан по подозрению в присвоении более одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:46

2021-02-17T12:46

2021-02-17T12:47

республика тыва

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Бывший глава фонда поддержки предпринимателей Тувы задержан по подозрению в присвоении более одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.В ведомстве пояснили, что похищенные средства выделялись в рамках госпрограммы по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в Туве. Факт присвоения был раскрыт сотрудниками УЭБиПК МВД по Туве и республиканского главка ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

https://ria.ru/20201020/rastrata-1580631899.html

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика тыва, происшествия