https://ria.ru/20210217/kartrayt-1597866364.html

Суд отказал в изменении срока ареста жены рэпера Картрайта

Суд отказал в изменении срока ареста жены рэпера Картрайта

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений срок меры пресечения в виде ареста обвиняемой в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта ( Александра Юшко -... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:02

2021-02-17T16:02

2021-02-17T16:02

марина кохал

энди картрайт

россия

санкт-петербургский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений срок меры пресечения в виде ареста обвиняемой в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта ( Александра Юшко - наст. имя) Марины Кохал, но исключил из определения суда первой инстанции довода о деформации у Кохал моральных ценностей, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.Двадцать шестого декабря 2020 года Смольнинский районный суд продлил Кохал срок содержания под стражей по 28 февраля. Адвокаты просили избрать домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы, меру.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца, а позже продлевали меру несколько раз.

https://ria.ru/20210113/kartrayt-1592918159.html

https://ria.ru/20201113/reper-1584554673.html

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марина кохал, энди картрайт, россия, санкт-петербургский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия