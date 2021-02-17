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Суд отказал в изменении срока ареста жены рэпера Картрайта
Суд отказал в изменении срока ареста жены рэпера Картрайта
Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений срок меры пресечения в виде ареста обвиняемой в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта ( Александра Юшко -... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:02
2021-02-17T16:02
марина кохал
энди картрайт
россия
санкт-петербургский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений срок меры пресечения в виде ареста обвиняемой в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта ( Александра Юшко - наст. имя) Марины Кохал, но исключил из определения суда первой инстанции довода о деформации у Кохал моральных ценностей, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.Двадцать шестого декабря 2020 года Смольнинский районный суд продлил Кохал срок содержания под стражей по 28 февраля. Адвокаты просили избрать домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы, меру.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца, а позже продлевали меру несколько раз.
https://ria.ru/20210113/kartrayt-1592918159.html
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марина кохал, энди картрайт, россия, санкт-петербургский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Суд отказал в изменении срока ареста жены рэпера Картрайта

16:02 17.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений срок меры пресечения в виде ареста обвиняемой в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта ( Александра Юшко - наст. имя) Марины Кохал, но исключил из определения суда первой инстанции довода о деформации у Кохал моральных ценностей, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

"Горсуд изменил постановление Смольнинского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Марине Кохал, исключив из текста довод о деформации у Кохал моральных ценностей. В остальном - без изменений", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

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Адвокат рассказал о результатах экспертизы останков рэпера Картрайта
Двадцать шестого декабря 2020 года Смольнинский районный суд продлил Кохал срок содержания под стражей по 28 февраля. Адвокаты просили избрать домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы, меру.
По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца, а позже продлевали меру несколько раз.
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Марина КохалЭнди КартрайтРоссияСанкт-Петербургский городской судСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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