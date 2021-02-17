https://ria.ru/20210217/kadyrov-1597927399.html

Кадыров передал наследному принцу Абу-Даби послание от Путина

Кадыров передал наследному принцу Абу-Даби послание от Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном и передал ему послание от президента России Владимира... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T22:29

2021-02-17T22:29

2021-02-17T23:55

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

рамзан кадыров

оаэ

в мире

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном и передал ему послание от президента России Владимира Путина."У меня состоялась встреча с Наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном. Я передал устное послание Президента РФ Владимира Путина. Глава государства с удовлетворением отметил продуктивный и многоплановый характер российско-эмиратских отношений", — написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".По его словам, Путин выразил признательность за инициативу направить жителям северокавказских субъектов России средства индивидуальной защиты в период пандемии. Путин отметил, что Россия придает большое значение взаимодействию в борьбе с коронавирусом."Президент напомнил, что российская вакцина "Спутник V" недавно зарегистрирована в ОАЭ для применения в экстренных случаях и Россия готова наладить поставку препарата после третьей фазы клинических испытаний эмиратскими специалистами", — подчеркнул глава Чечни.Кадыров добавил, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством между ОАЭ и Чечней.

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, владимир путин, рамзан кадыров, оаэ, в мире