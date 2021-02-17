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Кадыров передал наследному принцу Абу-Даби послание от Путина
Кадыров передал наследному принцу Абу-Даби послание от Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном и передал ему послание от президента России Владимира... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T22:29
2021-02-17T23:55
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
рамзан кадыров
оаэ
в мире
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном и передал ему послание от президента России Владимира Путина."У меня состоялась встреча с Наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном. Я передал устное послание Президента РФ Владимира Путина. Глава государства с удовлетворением отметил продуктивный и многоплановый характер российско-эмиратских отношений", — написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".По его словам, Путин выразил признательность за инициативу направить жителям северокавказских субъектов России средства индивидуальной защиты в период пандемии. Путин отметил, что Россия придает большое значение взаимодействию в борьбе с коронавирусом."Президент напомнил, что российская вакцина "Спутник V" недавно зарегистрирована в ОАЭ для применения в экстренных случаях и Россия готова наладить поставку препарата после третьей фазы клинических испытаний эмиратскими специалистами", — подчеркнул глава Чечни.Кадыров добавил, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством между ОАЭ и Чечней.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, владимир путин, рамзан кадыров, оаэ, в мире

Кадыров передал наследному принцу Абу-Даби послание от Путина

22:29 17.02.2021 (обновлено: 23:55 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРеспублики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019
Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном и передал ему послание от президента России Владимира Путина.
"У меня состоялась встреча с Наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном. Я передал устное послание Президента РФ Владимира Путина. Глава государства с удовлетворением отметил продуктивный и многоплановый характер российско-эмиратских отношений", — написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, Путин выразил признательность за инициативу направить жителям северокавказских субъектов России средства индивидуальной защиты в период пандемии. Путин отметил, что Россия придает большое значение взаимодействию в борьбе с коронавирусом.
"Президент напомнил, что российская вакцина "Спутник V" недавно зарегистрирована в ОАЭ для применения в экстренных случаях и Россия готова наладить поставку препарата после третьей фазы клинических испытаний эмиратскими специалистами", — подчеркнул глава Чечни.
Кадыров добавил, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством между ОАЭ и Чечней.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинРамзан КадыровОАЭВ мире
 
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