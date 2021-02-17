Кадыров передал наследному принцу Абу-Даби послание от Путина
22:29 17.02.2021 (обновлено: 23:55 17.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРеспублики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном и передал ему послание от президента России Владимира Путина.
"У меня состоялась встреча с Наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном. Я передал устное послание Президента РФ Владимира Путина. Глава государства с удовлетворением отметил продуктивный и многоплановый характер российско-эмиратских отношений", — написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, Путин выразил признательность за инициативу направить жителям северокавказских субъектов России средства индивидуальной защиты в период пандемии. Путин отметил, что Россия придает большое значение взаимодействию в борьбе с коронавирусом.
"Президент напомнил, что российская вакцина "Спутник V" недавно зарегистрирована в ОАЭ для применения в экстренных случаях и Россия готова наладить поставку препарата после третьей фазы клинических испытаний эмиратскими специалистами", — подчеркнул глава Чечни.
Кадыров добавил, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством между ОАЭ и Чечней.
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