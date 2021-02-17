https://ria.ru/20210217/izobreteniya-1597776869.html

Роспатент назвал главные российские изобретения в 2020 году

Роспатент назвал главные российские изобретения в 2020 году

Вакцина от туберкулеза, стабилизатор шасси автомобилей, более дешевый способ получения солнечной энергии, система, отличающая умного бота от человека, вошли в... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T06:43

2021-02-17T06:43

2021-02-17T12:25

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

москва

изобретение

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Названы топ-10 российских изобретений 2020 года

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вакцина от туберкулеза, стабилизатор шасси автомобилей, более дешевый способ получения солнечной энергии, система, отличающая умного бота от человека, вошли в первую десятку изобретений за 2020 год, которой Роспатент поделился с РИА Новости.Второй в списке стала система автоматического управления траекторным движением транспортного средства с функцией курсовой устойчивости — условный стабилизатор."Она решает проблему потери курсовой устойчивости за счет устранения отклонения движения автомобиля от заданной траектории. Работа системы основана на компенсации отклонения движения, вызванного рысканьем", — уточнили в Роспатенте.Еще одно важное изобретение — новый способ получения игольчатого кокса, который применяют, например, при производстве батарей для электромобилей. В этом случае изобретение решает проблему импортозамещения.Интернет-отрасль представлена новой технологией, оригинальный компьютерный алгоритм которой позволяет отличить интеллектуального бота от живого оператора и пресечь таким образом действия мошенников. Технология дает возможность защитить около 160 миллионов пользователей, и за первое полугодие 2020-го в пяти российских банках с ее помощью удалось предотвратить ущерб на 320 миллионов рублей.Строительная отрасль теперь сможет производить стройматериалы с добавками, предотвращающими воспламенение и самостоятельное горение. Технология получения вспененного полистирола (строительный утеплитель) включает применение замедлителя горения, модифицированного таким образом, что он термически не разлагается в процессе получения утеплителя. Добавка обладает не только улучшенной огнестойкостью, но и безопасна для здоровья человека и окружающей среды.В десятку лучших изобретений вошла и антенна малой высоты, которая при этом обладает широкой полосой рабочих частот и малой взаимосвязью между излучателями."В изобретении указанные характеристики сочетаются за счет использования особой конструкции антенных оснований, которые выполняются с использованием композитных материалов, препятствующих смешению сигналов, излучаемых различными участками поверхности антенны. Композитный материал создается за счет применения выпускаемых отечественной промышленностью дискретных радиоэлементов", — объяснили в Роспатенте.Хирурги в скором времени смогут получить прибор, который позволит им более уверенно выполнять нейрохирургические операции — лазерное излучение будет автоматически зондировать биологическую ткань с целью обнаружения нервов и сосудов. "Во время нейрохирургической операции (например, при удалении опухоли основания черепа) лазерный луч непрерывно сканирует окружающие ткани. В случае опасного сближения хирургического инструмента с сосудом или нервом врач получает об этом сигнал", — рассказали в службе.Еще одна медицинская разработка — набор для выявления возбудителей инфекционных заболеваний. Он предполагает выявление вируса в одну стадию, но точность его в четыре раза выше, чем при двустадийном анализе. Этого удалось добиться за счет включения в тест-систему маркеров возбудителей инфекции, связанных с частицами золота. В случае соединения вируса с маркером возникает сигнал, который проще и быстрее идентифицировать, а следовательно — выявить наличие инфекции.Способ пассивного определения координат источников гидроакустического излучения поможет в исследовании Мирового океана. Это довольно трудоемкая задача, так как в реальных условиях возникает множество помех биологического и техногенного происхождения. В изобретении предложен оригинальный способ подавления помех, что позволяет определить местоположение источника наблюдения.Энергетика может получить универсальный, простой и более дешевый, а вместе с тем и более экологичный способ создания солнечных элементов на основе минералов — перовскитов. Теоретически они могут заменить традиционные солнечные батареи на основе кремния. Технология позволяет формировать пленки перовскитов высокого качества, требуемой толщины и различного состава на любых поверхностях без применения сложно масштабируемых и неэкологичных методов нанесения.

https://ria.ru/20200826/izobreteniya-1576311938.html

https://ria.ru/20210209/ivliev-1596575919.html

https://ria.ru/20201113/razrabotki-1584405648.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), москва, изобретение