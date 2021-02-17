У экс-главы управления ФТС изъяли имущество на 153,4 миллиона рублей
19:20 17.02.2021 (обновлено: 19:36 17.02.2021)
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Суд в Москве изъял имущество на 153,4 миллиона рублей у экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его супруги по делу о коррупции, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Мещанским районным судом Москвы удовлетворен иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего начальника Управления таможенных расследований и дознания ФТС России Кизлыка А. П. и его супруги Кизлык Е. А. в виде денежных средств, ценностей и объектов недвижимости на общую сумму 153,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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В ходе обыска было установлено, что Кизлык - долларовый миллионер: у него нашли около 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота, заявляет Генпрокуратура. По данным правоохранителей, к его заместителя Серебра при обыске нашли более скромную сумму - 23 миллиона рублей. Один из преступных эпизодов, по данным источника РИА Новости, связан с женой посла России в Кении: таможенники якобы незаконно пропустили ее, хотя при въезде в РФ она не задекларировала 50 тысяч долларов.
Уголовное дело расследуется по статье о злоупотреблении полномочиями. Таможенникам грозят сроки до десяти лет в колонии.
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