https://ria.ru/20210217/imuschestvo-1597906430.html

У экс-главы управления ФТС изъяли имущество на 153,4 миллиона рублей

У экс-главы управления ФТС изъяли имущество на 153,4 миллиона рублей

Суд в Москве изъял имущество на 153,4 миллиона рублей у экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-лейтенанта Александра... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T19:20

2021-02-17T19:20

2021-02-17T19:36

александр кизлык

кения

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Суд в Москве изъял имущество на 153,4 миллиона рублей у экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его супруги по делу о коррупции, сообщает Генпрокуратура РФ.В ходе обыска было установлено, что Кизлык - долларовый миллионер: у него нашли около 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота, заявляет Генпрокуратура. По данным правоохранителей, к его заместителя Серебра при обыске нашли более скромную сумму - 23 миллиона рублей. Один из преступных эпизодов, по данным источника РИА Новости, связан с женой посла России в Кении: таможенники якобы незаконно пропустили ее, хотя при въезде в РФ она не задекларировала 50 тысяч долларов.Уголовное дело расследуется по статье о злоупотреблении полномочиями. Таможенникам грозят сроки до десяти лет в колонии.

https://ria.ru/20201118/imuschestvo-1585191330.html

https://ria.ru/20200728/1575039895.html

кения

россия

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александр кизлык, кения, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия