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У экс-главы управления ФТС изъяли имущество на 153,4 миллиона рублей
У экс-главы управления ФТС изъяли имущество на 153,4 миллиона рублей
Суд в Москве изъял имущество на 153,4 миллиона рублей у экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-лейтенанта Александра... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T19:20
2021-02-17T19:36
александр кизлык
кения
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Суд в Москве изъял имущество на 153,4 миллиона рублей у экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его супруги по делу о коррупции, сообщает Генпрокуратура РФ.В ходе обыска было установлено, что Кизлык - долларовый миллионер: у него нашли около 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота, заявляет Генпрокуратура. По данным правоохранителей, к его заместителя Серебра при обыске нашли более скромную сумму - 23 миллиона рублей. Один из преступных эпизодов, по данным источника РИА Новости, связан с женой посла России в Кении: таможенники якобы незаконно пропустили ее, хотя при въезде в РФ она не задекларировала 50 тысяч долларов.Уголовное дело расследуется по статье о злоупотреблении полномочиями. Таможенникам грозят сроки до десяти лет в колонии.
https://ria.ru/20201118/imuschestvo-1585191330.html
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александр кизлык, кения, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия

У экс-главы управления ФТС изъяли имущество на 153,4 миллиона рублей

19:20 17.02.2021 (обновлено: 19:36 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Суд в Москве изъял имущество на 153,4 миллиона рублей у экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его супруги по делу о коррупции, сообщает Генпрокуратура РФ.

"Мещанским районным судом Москвы удовлетворен иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего начальника Управления таможенных расследований и дознания ФТС России Кизлыка А. П. и его супруги Кизлык Е. А. в виде денежных средств, ценностей и объектов недвижимости на общую сумму 153,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

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Уголовное дело расследуется по статье о злоупотреблении полномочиями. Таможенникам грозят сроки до десяти лет в колонии.
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Александр КизлыкКенияРоссияГенеральная прокуратура РФФедеральная таможенная служба (ФТС России)Происшествия
 
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