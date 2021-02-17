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Путин призвал депутатов оставить новому созыву ГД качественное наследство
Путин призвал депутатов оставить новому созыву ГД качественное наследство
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы выразил надежду, что следующий созыв нижней палаты парламента получит качественное наследство... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:44
2021-02-17T11:44
россия
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы выразил надежду, что следующий созыв нижней палаты парламента получит качественное наследство от нынешнего состава, без нерешенных и оставленных "на потом" вопросов.Он также выразил надежду, что планы законодательной работы будут реализованы в срок.
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россия, госдума рф, владимир путин, политика

Путин призвал депутатов оставить новому созыву ГД качественное наследство

11:44 17.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы выразил надежду, что следующий созыв нижней палаты парламента получит качественное наследство от нынешнего состава, без нерешенных и оставленных "на потом" вопросов.
"Я уверен, в ближайшие месяцы вы построите свою работу так, чтобы ничего не оставалось "на потом", а следующий созыв Думы принял бы от вас качественное наследство, без нерешенных, подвешенных на будущее вопросов", - сказал президент.
Он также выразил надежду, что планы законодательной работы будут реализованы в срок.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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