https://ria.ru/20210217/gosduma-1597811463.html
Путин призвал депутатов оставить новому созыву ГД качественное наследство
Путин призвал депутатов оставить новому созыву ГД качественное наследство
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы выразил надежду, что следующий созыв нижней палаты парламента получит качественное наследство... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:44
2021-02-17T11:44
2021-02-17T11:44
россия
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы выразил надежду, что следующий созыв нижней палаты парламента получит качественное наследство от нынешнего состава, без нерешенных и оставленных "на потом" вопросов.Он также выразил надежду, что планы законодательной работы будут реализованы в срок.
https://ria.ru/20210217/kontrol-1597809062.html
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