https://ria.ru/20210217/gazpromneft-1597844803.html

"Газпром нефть" в 2020 году увеличила выпуск бензина до 8,28 млн тонн

"Газпром нефть" в 2020 году увеличила выпуск бензина до 8,28 млн тонн

"Газпром нефть" в 2020 году увеличила производство бензина на Московском и Омском НПЗ на 5,8% - до 8,28 миллиона тонн, сообщает компания. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:30

2021-02-17T14:30

2021-02-17T14:30

московский нпз

газпром нефть

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. "Газпром нефть" в 2020 году увеличила производство бензина на Московском и Омском НПЗ на 5,8% - до 8,28 миллиона тонн, сообщает компания.В сравнении с 2019 годом выпуск дизельного топлива увеличен на 4,92% — до 8,98 миллиона тонн. НПЗ "Газпром нефти" нарастили также производство товарных дорожных и строительных битумов на 11,1% (до 1,86 миллиона тонн. На Московском НПЗ увеличен выпуск инновационных полимерно-битумных вяжущих материалов на 16% (до 24,4 тысячи тонн), а на Омском НПЗ на 13,4% (до 68,7 тысячи тонн) выросло производство высокотехнологичного бензина с октановым числом 100 (G-Drive 100) и в сто раз (до 888,3 тысячи тонн) - низкосернистого экологичного судового топлива.При этом продолжен тренд на сокращение выпуска мазута — его произвдено на 31% меньше, чем в 2019 году.Всего в минувшем году на двух НПЗ компании переработано 29,79 миллиона тонн нефтяного сырья. Глубина переработки на Московском и Омском НПЗ возросла на 1,9 п.п. и 4,3 п.п., достигнув показателей 84,1% и 93,9%, соответственно.В компании напомнили, что одним из ключевых мероприятий в 2020 году стал пуск комбинированного комплекса переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ. В свою очередь, на Омском НПЗ завершено создание инфраструктуры для новых комплексов, пуск которых состоится в 2021 году. Проекты реализованы в рамках программы развития НПЗ, предусматривающей повышение экологичности и эффективности производства, которую "Газпром нефть" продолжает с 2008 года.

https://ria.ru/20210215/rabotodatel-1597591959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский нпз, газпром нефть, новости компаний - экономика